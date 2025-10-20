Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket!
Unsplash

Címlap / Névnapok / Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja...

Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket!

Arany Inez
Írta 2025.10.20.

Ma, 2025. október 20-án Magyarországon vendel, irén és kleopátra névnapját ünnepeljük.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Vendel névnapja az egyik legkiemeltebb ezen a napon.

A Vendel név germán eredetű, jelentése „védelmező” vagy „védő harcos”. A névhez kapcsolódó személyiségjegyek általában a kitartás, erő és megbízhatóság. A vendel nevűek gyakran határozottak, bátor vezetők, akik képesek megoldani nehéz helyzeteket és megvédeni szeretteiket. Az egyik legismertebb Vendel Szent Vendel, aki a pásztorok és állatok védőszentje, így a név hagyományosan a gondoskodás és védelmezés jelképévé vált.

Történetileg Szent Vendel közkedvelt személy az európai keresztény hagyományokban, és a névnapját október 20-án tartják. Népi hiedelem szerint, ha ezen a napon jó idő van, akkor a tél enyhe lesz, mert a természet még kegyes a védelmező szenthez. A Vendel-naphoz kötődő szokások között szerepel, hogy sok helyen az állatok egészségéért imádkoznak, mivel a szent az állatok patrónusa.

Olvass még a témában

Irén a következő fontos név, amelyet ma ünnepelnek.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket!

Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket!
Időjárás 2025. október 20.: Ma sem lesz meleg

Időjárás 2025. október 20.: Ma sem lesz meleg
Ennyire sűrűn kellene tisztítani a só- és borstartóidat

Ennyire sűrűn kellene tisztítani a só- és borstartóidat
Megvan az a 7 tulajdonság, amit a férfiak keresnek a nőkben

Megvan az a 7 tulajdonság, amit a férfiak keresnek a nőkben
Ősszel boldogabbak vagyunk, mint nyáron! Ezért nagyobb a belső nyugalmunk

Ősszel boldogabbak vagyunk, mint nyáron! Ezért nagyobb a belső nyugalmunk
Mi az az életesemény, ami a mai napig kísért?

Mi az az életesemény, ami a mai napig kísért?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK