Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket!

Ma, 2025. október 20-án Magyarországon vendel, irén és kleopátra névnapját ünnepeljük.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Vendel névnapja az egyik legkiemeltebb ezen a napon.

A Vendel név germán eredetű, jelentése „védelmező” vagy „védő harcos”. A névhez kapcsolódó személyiségjegyek általában a kitartás, erő és megbízhatóság. A vendel nevűek gyakran határozottak, bátor vezetők, akik képesek megoldani nehéz helyzeteket és megvédeni szeretteiket. Az egyik legismertebb Vendel Szent Vendel, aki a pásztorok és állatok védőszentje, így a név hagyományosan a gondoskodás és védelmezés jelképévé vált.

Történetileg Szent Vendel közkedvelt személy az európai keresztény hagyományokban, és a névnapját október 20-án tartják. Népi hiedelem szerint, ha ezen a napon jó idő van, akkor a tél enyhe lesz, mert a természet még kegyes a védelmező szenthez. A Vendel-naphoz kötődő szokások között szerepel, hogy sok helyen az állatok egészségéért imádkoznak, mivel a szent az állatok patrónusa. Olvass még a témában Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget! Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük? Ma Edit, Ciprián, Ditta és Kornélia névnapja van– ismerd meg jelentésüket! Ma Enikő és Melitta névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Irén a következő fontos név, amelyet ma ünnepelnek.

A cikk folytatódik, lapozz!