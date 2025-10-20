Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket!

Vendel névnapja az egyik legkiemeltebb ezen a napon.
A Vendel név germán eredetű, jelentése „védelmező” vagy „védő harcos”. A névhez kapcsolódó személyiségjegyek általában a kitartás, erő és megbízhatóság. A vendel nevűek gyakran határozottak, bátor vezetők, akik képesek megoldani nehéz helyzeteket és megvédeni szeretteiket. Az egyik legismertebb Vendel Szent Vendel, aki a pásztorok és állatok védőszentje, így a név hagyományosan a gondoskodás és védelmezés jelképévé vált.
Történetileg Szent Vendel közkedvelt személy az európai keresztény hagyományokban, és a névnapját október 20-án tartják. Népi hiedelem szerint, ha ezen a napon jó idő van, akkor a tél enyhe lesz, mert a természet még kegyes a védelmező szenthez. A Vendel-naphoz kötődő szokások között szerepel, hogy sok helyen az állatok egészségéért imádkoznak, mivel a szent az állatok patrónusa.
