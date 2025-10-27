Ma, 2025. október 27., Szabina névnapja – mit üzen a név?

Címlap / Névnapok / Ma, 2025. október 27., Szabina névnapja...

Arany Inez
Írta 2025.10.27.

Ma, 2025. október 27-én nőies hangulatú névnapot ünneplünk: a magyar naptár szerint ma a Szabina és a Szabrina névnapja van (sokan a nemzetközi formát, a Sabrina alakot is ma köszöntik). Ha ez a te napod, ölelést, sok-sok jókívánságot küldünk!

A mai naphoz kapcsolódó érdekesség, hogy közvetlenül Dömötör-nap (október 26.) után járunk, amikor a hagyomány szerint behajtják a juhokat, és a juhászok elszámolása, szerződtetése zajlik. Mindjárt itt van Simon–Júdás napja (október 28.) is, amelyhez erős időjóslások kapcsolódnak: a néphit szerint ha e napok táján szeles, csapadékos az idő, zord telet vártak. A mai nap így szó szerint is átmenet az ősz és a tél között – tökéletes alkalom egy meleg, baráti koccintásra a névnaposok tiszteletére.

Szabina

A Szabina név a latin Sabina alakból származik, jelentése: „szabin nő”, „a szabin törzsből való”. A név az ókori Itália egyik népcsoportjára, a szabinokra utal. A római mondavilágban híres a „szabin nők elrablása” történet, amelynek béketeremtő üzenete ma is aktuális: a szabin asszonyok közbenjárására békét kötöttek a harcoló felek. A névhez kapcsolódik egy korai keresztény vértanú, Szent Szabina emlékezete is; Rómában ma is áll a róla elnevezett bazilika az Aventinus-dombon.

Olvass még a témában

Ismert viselői közül itthon a kézilabdás Tápai Szabina neve sokaknak ismerős. Nemzetközi térben említhetjük a pszichoanalízis egyik korai, izgalmas alakját, Sabina Spielrein orosz orvost, vagy a mexikói írónőt, Sabina Berman-t.

