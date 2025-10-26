Ma, 2025. október 26., Dömötör és Demeter ünnepel – köszöntsük őket!

Névnapok ma: október 26. – Dömötör és Demeter napja

Ma, október 26-án a magyar naptár szerint Dömötör és Demeter névnapot ünnepeljük. Ezen a napon a magyar néphagyomány is megidéződik: a pásztorévet záró, őszi szokások közül több is ehhez a dátumhoz kötődik, különösen az Alföldön. Ha a családban vagy a baráti körödben van Dömötör vagy Demeter, ma mindenképp köszöntsd fel – és készülj egy kis földillatú, aratásra emlékeztető jókívánsággal, hiszen mindkét név jelentése a termékenységhez és a bőséghez kapcsolódik.

Dömötör – a föld istennőjének pártfogoltja

A Dömötör a görög eredetű Démétriosz magyarosodott alakja. A név jelentése: „Démétérhez tartozó”, „Démétér követője”. Démétér az ókori görög mitológiában a föld, a gabona és a termékenység istennője, így a Dömötör névhez ősz, aratás, kitartó munka és gondoskodás társul szimbolikusan. Rövidülései és becézett formái: Döme, Dömi.

A néphagyomány ma kifejezetten emlegeti a Dömötör-napot: a juhászok és pásztorok ilyenkor zárják a legeltetési szezont, régen ezen a napon szegődtek el a következő esztendőre. A „Dömötör-napi juhászbál”, a birkapaprikás, a bárányételek és a kézműves vásárok több vidéken ma is részei az ünnepnek. Szegeden különösen erős a kultusz: a Dömötör-torony – a Dóm melletti legrégibb szegedi építmény – névadóként is őrzi Szent Demeter emlékét, és a városban a mai naphoz kapcsolódó programokkal is találkozhatsz. A pásztorok időjósló mondásai szerint „Dömötör szele telet jelez” – ha ma erős a szél, hosszabb és hidegebb télre számítanak. Olvass még a témában Ma, október 20. Vendel, Irén névnapja van – Ismerd meg a személyiségüket! Ma, október 18.-án Lukács és Ambrus névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük? Ma, október 1-jén Malvin, Teréz ünnepelnek névnapot – fedezd fel nevük titkait! Ma Enikő és Melitta névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Ismertebb viselői közül említhető Dömötör András színházi rendező, Dömötör Tamás film- és színházi rendező, valamint Dömötör Csaba közéleti szereplő. Maga a keresztnév viszonylag ritka, de a Döme becenév a sport- és művészvilágban is előfordul.

