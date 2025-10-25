Ma, 2025. október 25., Blanka és Bianka névnapja – mit üzen a nevük?

Blanka
A Blanka név a középkori Európa előkelő udvaraiból érkezik hozzánk: a germán–francia eredetű blanc/blanka szó alapja a latin blandus és franciás blanc, jelentése „fehér, tiszta, fényes”. A név a tisztaság, a kifinomultság és a világosság jelképe, ezért a szimbolikája gyakran kapcsolódik a liliomhoz, a hóhoz és a ragyogó fényhez. A magyar nyelvben már régebb óta jelen van, és a ’90-es évektől újra látványosan népszerű.
Híres viselői közül történelmi alak a Kasztíliai Blanka (Blanche of Castile), IX. Lajos francia király édesanyja, a modern világból pedig sokan ismerhetik Vas Kata Blankát, a többszörös világklasszis magyar kerékpárversenyzőt, vagy a spanyol színésznőt, Blanca Suárezt. Itthon a becenevek között elterjedt a Blanki, Blani, Blankácska.
Személyiség-elemzés: A Blanka név jelentése miatt a névszimbolika a tisztaságot, belső rendet és harmóniát hangsúlyozza. A Blankák gyakran természetes eleganciával, jó ízléssel és erős igazságérzettel közelítenek az élethez. A numerológiai értelmezések a kapcsolódás, az empátia és a felelősségtudat rezgését társítják hozzá, ami hajlamot ad a béketeremtő, diplomatikus működésre. Árnyoldalként előfordulhat, hogy a magas mérce miatt olykor túlzott perfekcionizmus vagy érzékenység jelenik meg – ilyenkor a rugalmasabb hozzáállás hoz egyensúlyt.
Olvass még a témában
Bianka
A Bianka az olasz Bianca magyaros írásmódja, amely ugyanarra a gyökre megy vissza, mint a Blanka: a jelentése „fehér, tiszta, ragyogó”. Az olaszos hangzás miatt a névhez gyakran társul életteliség, derű és temperamentum – nem véletlen, hogy a 2000-es évektől Magyarországon is nagyon kedvelt lett.