Címlap / Névnapok / Ma, 2025. november 3. Hubert és Huberta...

Ma, 2025. november 3. Hubert és Huberta névnapja van – ünnepeljünk!

Arany Inez
Írta 2025.11.03.

Ma, 2025. november 3-án a magyar naptár szerint a következő neveket ünnepeljük: Hubert, Huberta és Hubertusz. Ezen a napon a hagyományok szerint Szent Hubertusz, a vadászok és erdészek védőszentje áll a középpontban, így ma sok helyen tartanak Hubertusz-misét és Hubertusz-lovaglást, és a természet tiszteletére, a vadak iránti felelős gondoskodásra is emlékezünk.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Hubert – eredet, jelentés, hírességek, személyiség
A Hubert név ófelnémet (germán) eredetű, az elemzők a Hug- (értelem, lélek) és a beraht (fényes, ragyogó) szavak összetételéből származtatják. Jelentése így: „fényes elméjű”, „ragyogó szellemű”. Nem véletlen, hogy a legenda a szarvas agancsa között ragyogó keresztről mesél – a név és a szent ikonográfiája szépen összecseng.

A név viselői közül sok ismert személyt találunk: Hubert de Givenchy francia divattervező, Hubert Humphrey amerikai alelnök, Hubert Reeves kanadai csillagász és környezetvédő, Hubert Hurkacz lengyel teniszező vagy Hubert Dreyfus amerikai filozófus. Magyarul a név ritkább, de becenevei élők és szerethetők: Hubi, Hubó, Berti.

Személyiség a név jelentése és szimbolikája alapján: a Hubert név a néphagyomány és a névelemzés szerint az értelmi tisztaságot, a stratégiai gondolkodást és a jó megfigyelőképességet erősíti. Numerológiai értelmezésben sokan a 7-es (szellemi elmélyülés, bölcsesség) és a 8-as (tekintély, megvalósítás) energiáit társítják hozzá, ezért a „Hubertek” ma jellemzően céltudatosak, mértéktartók, mégis nagyvonalú, védelmező alkatok – nem véletlen a vadászokhoz kötődő védőszent kapcsolata sem.

Olvass még a témában

Huberta – eredet, jelentés, hírességek, személyiség
A Huberta a Hubert női párja, ugyanabból a germán névalapból. Jelentése megegyezik: „fényes elméjű”, „ragyogó szellemű”, vagyis olyan női név, amely az okosságot, találékonyságot és világos értékeket hangsúlyozza. Magyarországon ritka, de a német nyelvterületen előfordul. Viselői közül említhető például Huberta von Voss, német újságíró és közéleti szereplő. Érdekességként sokan ismerik a dél-afrikai „Huberta” nevű, híressé vált vándorló víziló történetét is, amely a név nemzetközi ismertségéhez hozzájárul – jó beszédtéma lehet egy névnapi koccintásnál.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ha az alábbi 6 dolog közül 1 is igaz rátok, toxikus a barátságotok

Ha az alábbi 6 dolog közül 1 is igaz rátok, toxikus a barátságotok
Így döntheted el, hogy zseni vagy „csak” tehetséges a gyermeked

Így döntheted el, hogy zseni vagy „csak” tehetséges a gyermeked
Tömegnyomor, szemét és bűz – Megdöbbentő képek a világ legnyomasztóbb helyeiről

Tömegnyomor, szemét és bűz – Megdöbbentő képek a világ legnyomasztóbb helyeiről
Nők mesélnek, mi történt, amikor elegük lett a „boldogtalanság elviselhető szintjéből”

Nők mesélnek, mi történt, amikor elegük lett a „boldogtalanság elviselhető szintjéből”
Ezért kapcsolódtatok: nézd meg, mit árul el házi kedvenced horoszkópja a te személyiségedről

Ezért kapcsolódtatok: nézd meg, mit árul el házi kedvenced horoszkópja a te személyiségedről
Ismerd meg a saját boldogságdiagramod! Hasznos gyakorlat az életcélok és értékek meghatározásához

Ismerd meg a saját boldogságdiagramod! Hasznos gyakorlat az életcélok és értékek meghatározásához
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK