5 letehetetlen izgalmas regény, aminek rendkívül le fog kötni a cselekménye
istockphoto.com

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / 5 letehetetlen izgalmas regény, aminek...

5 letehetetlen izgalmas regény, aminek rendkívül le fog kötni a cselekménye

Arany Inez
Írta 2025.08.25.

A könyvek világa mindig is rengeteg izgalmas történetet kínált, melyek képesek elszakítani minket a valóságtól, és egy teljesen más világba repíteni. Íme öt olyan regény, amely garantáltan lefoglalja a figyelmed, és olyan érzelmeket, kalandokat élhetsz át, amiket sosem gondoltál volna.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A kakukkszó (Robert Galbraith / J. K. Rowling)

J. K. Rowling krimije, amelyet Robert Galbraith álnéven írt, Cormoran Strike magánnyomozó első esete. A történet egy híres modell halálának titkát göngyölíti fel London sötétebb oldalán, miközben mély és összetett karakterekkel találkozunk. Izgalmas, részletgazdag krimi, amelynek minden oldala feszültséggel teli.

A láthatatlan őrző (Dolores Redondo)

A Baztán-trilógia első kötete egy észak-spanyolországi kisvárosban játszódik, ahol Amaia Salazar nyomozó különös gyilkosságok ügyében nyomoz. A történetben a bűnügy és a helyi népi hiedelmek sajátos elegyet alkotnak, ettől válik igazán különlegessé. Magyarul is megjelent, és hamar elvarázsolja a skandináv krimik kedvelőit.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

6 dolog, amire te sem használtad eddig a papírtörlőt, pedig zseniális

6 dolog, amire te sem használtad eddig a papírtörlőt, pedig zseniális
A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?

A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?
5 oka lehet, ha úgy érzed, egy pasi sem felel meg neked

5 oka lehet, ha úgy érzed, egy pasi sem felel meg neked
A terhesség legkorábbi jelei: ezekre a testi jelzésekre figyelj

A terhesség legkorábbi jelei: ezekre a testi jelzésekre figyelj
Ha ez igaz rád, hiperszenzitív vagy és túl érzékenyen reagálsz a világra

Ha ez igaz rád, hiperszenzitív vagy és túl érzékenyen reagálsz a világra
Mit csinál a világ legszegényebb államfője? José Mujica elképesztően sok nemes tettet vitt véghez

Mit csinál a világ legszegényebb államfője? José Mujica elképesztően sok nemes tettet vitt véghez
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK