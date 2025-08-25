5 letehetetlen izgalmas regény, aminek rendkívül le fog kötni a cselekménye

A kakukkszó (Robert Galbraith / J. K. Rowling)
J. K. Rowling krimije, amelyet Robert Galbraith álnéven írt, Cormoran Strike magánnyomozó első esete. A történet egy híres modell halálának titkát göngyölíti fel London sötétebb oldalán, miközben mély és összetett karakterekkel találkozunk. Izgalmas, részletgazdag krimi, amelynek minden oldala feszültséggel teli.
A láthatatlan őrző (Dolores Redondo)
A Baztán-trilógia első kötete egy észak-spanyolországi kisvárosban játszódik, ahol Amaia Salazar nyomozó különös gyilkosságok ügyében nyomoz. A történetben a bűnügy és a helyi népi hiedelmek sajátos elegyet alkotnak, ettől válik igazán különlegessé. Magyarul is megjelent, és hamar elvarázsolja a skandináv krimik kedvelőit.
