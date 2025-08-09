Inkább a nők szoktak mosolyogni. Az igazi különbségek férfi és nő között

Inkább a nők szoktak mosolyogni. Az igazi különbségek férfi és nő között

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Inkább a nők szoktak mosolyogni. Az igazi különbségek férfi és nő között

Zabolai Margit
Írta 2025.08.09.

A férfiak és nők közötti különbség valószínűleg azóta foglalkoztatja az emberiséget, mióta világ a világ, de ritkán sikerül valakinek úgy beszélnie a témáról, hogy attól nem nyílik ki a bicska valakinek a zsebében.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mi most egy pszichológusnő gondolataiból válogattunk, amelyek a PsychologyToday.com-on jelentek meg, és azokat a saját véleményünkkel is kiegészítjük – elsőként mindjárt azzal, hogy természetesen lehetetlen lenne olyan állítást írni, ami minden helyzetben, minden férfira vagy minden nőre igaznak bizonyulna.

A férfiakat nem érdekli

A férfiak túlságosan keveset törődnek azzal, mit mondanak a nők, míg a nők éppen ellenkezőleg, túlságosan is sokat aggódnak a férfiak véleménye vagy szavai miatt – írja Gina Barreca professzor.

Azt is hozzáteszi, hogy érdekes módon ez nem igaz – mármint a nők aggodalma – ha olyan férfiról van szó, aki valódi hatalommal bír, például vezető szerepet tölt be egy közösségben, és a döntéseinek esetleg a személyes életünkre is valódi hatása lehet.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

A nyári depresszió létező betegség. Ezt teheted ellene a szakpszichológus szerint

A nyári depresszió létező betegség. Ezt teheted ellene a szakpszichológus szerint ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK