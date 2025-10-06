„Azt hittem, stabil vagyok, de minden történés felborít” – Így szerezd vissza a lelki stabilitásod
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Azt hittem, stabil vagyok, de minden...

„Azt hittem, stabil vagyok, de minden történés felborít” – Így szerezd vissza a lelki stabilitásod

Farkas Izabella
Írta 2025.10.06.

Talán te is átélted már azt az érzést, amikor a hétköznapok forgatagában egy apró esemény, egy elugró szó vagy egy előre nem látott helyzet felborítja a lelked nyugalmát. Nem vagy egyedül, hiszen sokan tapasztaljuk időről időre, hogy a stressz, a bizonytalanság és a gyorsan változó környezet hatására elveszítjük érzelmi stabilitásunkat.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az érzelmi stabilitás elvesztése

Carl Gustav Jung neves pszichológus szerint a belső harmónia elérése fontos ahhoz, hogy ellenállóbbá váljunk a külső behatásokkal szemben. Jung úgy vélte, hogy az önismeret és a tudatosság fejlesztése képes megerősíteni lelki ellenállóképességünket.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ilyen érzés volt beszélgetni a 30 évvel idősebb önmagammal

Ilyen érzés volt beszélgetni a 30 évvel idősebb önmagammal
10 mesés vintage őszi és halloweeni dekorációs ötlet

10 mesés vintage őszi és halloweeni dekorációs ötlet
„Azért dobott, mert szeplős vagyok.”- A legképtelenebb szakítási indokok

„Azért dobott, mert szeplős vagyok.”- A legképtelenebb szakítási indokok
8 lenyűgöző nyaralós outfit, amit tengerparti vacsorához találtak ki

8 lenyűgöző nyaralós outfit, amit tengerparti vacsorához találtak ki
Mérgező anyagokat eszel meg a következő 5 mindennapi tárgyon keresztül

Mérgező anyagokat eszel meg a következő 5 mindennapi tárgyon keresztül
Ha így írsz, igazi optimista vagy – a grafológia szerint

Ha így írsz, igazi optimista vagy – a grafológia szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK