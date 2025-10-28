Lehet-e szeretni egy művészt, ha emberként rettenetes dolgokat művelt?

A cikk a művész és az ember közötti ellentmondásokat vizsgálja, amikor egy tehetséges alkotó erkölcsileg megkérdőjelezhető tetteket követ el. Az író személyes dilemmáját tárja fel a művészet és az alkotó szétválasztásáról.

Sokáig, ha valaki feltette a „Ha bárkivel vacsorázhatnál, kivel vacsoráznál?” kérdést, a válaszom gondolkodás nélkül Neil Gaiman író volt. Imádtam, mennyire kreatív, mennyire különleges az elméje, mennyire árad belőle a történetmesélés szeretete, és hogy a könyvei más világokra nyitnak kapukat. Mindig vágytam rá, hogy egy kicsit betekinthessek a gondolataiba, hogy egyszer egy sétát tehessek a fejében, és lássam, hogyan működik belülről ez a különös gépezet.

Aztán egyszer csak szembejöttek a cikkek. Fiatal nők vallomásai arról, milyen rettenetes dolgokat követett el ellenük Gaiman. Bennem meg egy világ tört össze. Hát még ő is?!

Úgy éreztem, mintha kitéptek volna valamit a szívemből. Mintha átvertek volna – én ezt az embert nem ilyennek ismertem meg. De hát ismertem én őt valaha, vagy csak elképzeltem valamit az alapján, amit az olvasóinak mutatott?

Ott álltam a könyvespolcom előtt, néztem a köteteit, és nem tudtam, mit kezdjek velük. Elolvashatom még őket? Vagy minden oldalon az elkövető arcát kell majd látnom? Etikus-e továbbra is elismerni a zsenit, ha tudom, hogy egy szörnyeteg írta a sorokat?

