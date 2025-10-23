„Egy osztálytársamat két évig szekáltam, most az én lányomat is csúfolják” – Mi a legnagyobb hiba tinikorodból?

Mindannyian csináltunk marhaságokat fiatalon, de bizonyos botlásokat egy életen át bán az ember.
1/10 Varrás
Lázadó tiniként semmi nem volt vagányabb, mint a tetoválás, őrülten menőnek éreztem magam velük. Így 48 évesen, háromgyerekes ügyvédként viszont nem győzöm takargatni őket. Van egy botrányosan béna rózsa a vállamon, egy vérciki kígyó a lábszáramon és egy pók a lágyékomon, ami már csúnyán szétfolyt. Már több helyen voltam lézeres eltávolításon, ami - azon kívül, hogy nagyon fájt - sokat nem csinált ezekkel a förtelmekkel, talán egy picit halványította őket.
2/10 Utód
Megtartottam a babát. Tudom, hogy ezt nem szép dolog kimondani, de tényleg hiba volt. Őrült korszakunkat éltük az akkori párommal - ittunk és drogoztunk – nem is értem, miért tartottuk jó ötletnek, hogy gyereket vállaljunk, gondolom akkor sem voltunk józanok. Persze „apuka” hamar eltűnt az életünkből, a fiamnak pedig – valószínűleg a szerhasználat miatt – mindenféle fejlődési nehézségei vannak. Nagyon nehéz élete lesz, engem pedig örökké mardos a lelkiismeret, hogy miért hoztam világra.
Rockbandában zenéltem harminc éven keresztül és annak ellenére, hogy csak hobbi volt, a hallásom nagymértékben károsodott. Ráadásul nem csak nekem, hanem a dobosunknak is. A gitárosunk mindig füldugóval játszott, neki semmi baja. Azóta minden fiatal zenészt figyelmeztetek, hogy ne hagyja elveszni a hallását.