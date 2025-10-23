„Egy osztálytársamat két évig szekáltam, most az én lányomat is csúfolják” – Mi a legnagyobb hiba tinikorodból?

Lázadó tiniként semmi nem volt vagányabb, mint a tetoválás, őrülten menőnek éreztem magam velük. Így 48 évesen, háromgyerekes ügyvédként viszont nem győzöm takargatni őket. Van egy botrányosan béna rózsa a vállamon, egy vérciki kígyó a lábszáramon és egy pók a lágyékomon, ami már csúnyán szétfolyt. Már több helyen voltam lézeres eltávolításon, ami - azon kívül, hogy nagyon fájt - sokat nem csinált ezekkel a förtelmekkel, talán egy picit halványította őket.



