Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 

Vannak, akiknek különösen magasak az elvárásaik – a szerelemben is. Kíváncsi vagy, kik azok, akik a legmagasabbra teszik a lécet a romantikában?
1/5 Kos
A Kos jegyűek szerelmi élete tele van lendülettel és szenvedéllyel. Számukra a kapcsolat akkor működik igazán, ha a partnerük bátor és magabiztos, valamint mindig készen áll a kalandokra. Egy Kos nem bírja a hétköznapiságot: szeret új dolgokat kipróbálni, felfedezni és elvárja, hogy a párja is ugyanilyen vállalkozó szellemű legyen. Nem viseli el a titkokat és a köntörfalazást, nála a nyílt kommunikáció és az őszinteség kulcsfontosságú.
Tippek egy Kos párhoz: Kihívásokat és izgalmat keres, így egy spontán utazás vagy közös hobbi feldobhatja a kapcsolatotokat.
2/5 Oroszlán
Egy Oroszlán igazi energiabomba, aki tele van élettel és karizmával. Partnerének tükröznie kell ezt az energiát, és meg kell találnia az egyensúlyt a szenvedély és a mély, intim érzelmi kötődés között. Az Oroszlán szereti, ha társa folyamatosan megerősíti szerelmét, történjen ez apró kedves szavakkal vagy figyelmes és jelentőségteljes gesztusokkal. Az elismerés, valamint a törődés a kulcs ahhoz, hogy egy Oroszlán teljes szívvel tudjon szeretni és el is köteleződjön.
Tippek egy Oroszlán párhoz: Az Oroszlán imádja, ha csodálják, így ha kifejezed elismerésedet, garantáltan meghódíthatod a szívét.
A Mérleg számára a legfontosabb a harmónia és az egyensúly. Olyan partnert keres, aki szintén magas elvárásokkal él, és képes arra, hogy támogassa esztétika, egyensúly iránti rajongását. Szereti a szép dolgokat, a romantikus gesztusokat, és azt, ha a kapcsolatban mindkét fél egyenlő partnerként működik. A Mérleg a párkapcsolat mestere, igazi nagybetűs Társ, aki mindig arra törekszik, hogy javítsa és erősítse a szerelmi kapcsolatot.
Tippek egy Mérleg párhoz: A Mérleg imádja az apró figyelmességeket, például a gyertyafényes vacsorát vagy a közös kulturális programokat.