Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 

A Kos jegyűek szerelmi élete tele van lendülettel és szenvedéllyel. Számukra a kapcsolat akkor működik igazán, ha a partnerük bátor és magabiztos, valamint mindig készen áll a kalandokra. Egy Kos nem bírja a hétköznapiságot: szeret új dolgokat kipróbálni, felfedezni és elvárja, hogy a párja is ugyanilyen vállalkozó szellemű legyen. Nem viseli el a titkokat és a köntörfalazást, nála a nyílt kommunikáció és az őszinteség kulcsfontosságú.



Tippek egy Kos párhoz: Kihívásokat és izgalmat keres, így egy spontán utazás vagy közös hobbi feldobhatja a kapcsolatotokat.



