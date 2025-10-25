Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ennek az 5 csillagjegynek vannak a...

Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.25.

Vannak, akiknek különösen magasak az elvárásaik – a szerelemben is. Kíváncsi vagy, kik azok, akik a legmagasabbra teszik a lécet a romantikában?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/5 Kos

Kos
A Kos jegyűek szerelmi élete tele van lendülettel és szenvedéllyel. Számukra a kapcsolat akkor működik igazán, ha a partnerük bátor és magabiztos, valamint mindig készen áll a kalandokra. Egy Kos nem bírja a hétköznapiságot: szeret új dolgokat kipróbálni, felfedezni és elvárja, hogy a párja is ugyanilyen vállalkozó szellemű legyen. Nem viseli el a titkokat és a köntörfalazást, nála a nyílt kommunikáció és az őszinteség kulcsfontosságú.

Tippek egy Kos párhoz: Kihívásokat és izgalmat keres, így egy spontán utazás vagy közös hobbi feldobhatja a kapcsolatotokat.

2/5 Oroszlán

Oroszlán
Egy Oroszlán igazi energiabomba, aki tele van élettel és karizmával. Partnerének tükröznie kell ezt az energiát, és meg kell találnia az egyensúlyt a szenvedély és a mély, intim érzelmi kötődés között. Az Oroszlán szereti, ha társa folyamatosan megerősíti szerelmét, történjen ez apró kedves szavakkal vagy figyelmes és jelentőségteljes gesztusokkal. Az elismerés, valamint a törődés a kulcs ahhoz, hogy egy Oroszlán teljes szívvel tudjon szeretni és el is köteleződjön.

Tippek egy Oroszlán párhoz: Az Oroszlán imádja, ha csodálják, így ha kifejezed elismerésedet, garantáltan meghódíthatod a szívét.

Olvass még a témában

3/5 Mérleg

Mérleg
A Mérleg számára a legfontosabb a harmónia és az egyensúly. Olyan partnert keres, aki szintén magas elvárásokkal él, és képes arra, hogy támogassa esztétika, egyensúly iránti rajongását. Szereti a szép dolgokat, a romantikus gesztusokat, és azt, ha a kapcsolatban mindkét fél egyenlő partnerként működik. A Mérleg a párkapcsolat mestere, igazi nagybetűs Társ, aki mindig arra törekszik, hogy javítsa és erősítse a szerelmi kapcsolatot.

Tippek egy Mérleg párhoz: A Mérleg imádja az apró figyelmességeket, például a gyertyafényes vacsorát vagy a közös kulturális programokat.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 

Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 
Őszi kedvenc – A kabát, amit a legtöbb modell és divatszakértő visel

Őszi kedvenc – A kabát, amit a legtöbb modell és divatszakértő visel
11 ezer évnél is tovább élt – a világ 10 leghosszabb élettartamú állata

11 ezer évnél is tovább élt – a világ 10 leghosszabb élettartamú állata
Ez az étrend már bizonyított – ezeket eszik a világ legidősebb emberei 

Ez az étrend már bizonyított – ezeket eszik a világ legidősebb emberei 
Ha csomagolni már nem jó: így hasznosítsd újra a karácsonyi csomagolópapírt

Ha csomagolni már nem jó: így hasznosítsd újra a karácsonyi csomagolópapírt
„Lelkendezem egy rizsfőzőért, alig várom, hogy korán lefeküdjek” A felnőttlét melyik szintjét érted el?

„Lelkendezem egy rizsfőzőért, alig várom, hogy korán lefeküdjek” A felnőttlét melyik szintjét érted el?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK