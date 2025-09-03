„A diákomat a szemem láttára rugdosta az apja” – Tanárok mesélnek

„A diákomat a szemem láttára rugdosta az apja” – Tanárok mesélnek

Szőke Angéla
Írta 2025.09.03.

Ki mondta, hogy a tanítás unalmas munkaterület?

Az egyik hetedikes srácnak odaadtam a dolgozatát. Megnézte a jegyet - ötös lett - majd finoman megcsípte az arcom - ahogy egy idősebb rokon szokta egy kisgyereknek - azt suttogta „Jó kislány” majd visszaült a padba. Annyira megrökönyödtem, hogy le sem tudtam reagálni a helyzetet.

Egy reggel arra lettünk figyelmesek, hogy dől a füst a tanáriból. Az iskola legjobb tanulója - egy 12 éves csendes, szófogadó lány - felgyújtotta az osztálynaplót, mert előző nap kapott egy négyest és így akarta „kitörölni”.

Utolsó tanítási napon az egyik kisfiú komoly arccal a kezembe nyomott egy papírdarabot. Kihajtogattam és egy Mortal Kombat stílusban megrajzolt, gerincoszloppal együtt kirántott fej volt rajta. Nem az én fejem, nem tudom, kié. A mai napig nem értem, mi volt a gyerkőc célja ezzel.

