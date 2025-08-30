„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?

„Ne az utat készítsd fel a gyerekre, hanem a gyereket az útra.” Ezt a 48 éves, gyermektelen fodrászom mondta, amikor amiatt aggodalmaskodtam, hogy a gyerekek táborba mennek és remélem biztonságos lesz a szállás, a sportpálya és az étel. Akkor jöttem rá, hogy nem a túlterhelt tanárnő felelőssége, hogy figyeljen az allergénekre, hanem nekem kell megtanítanom a lányomnak, hogy kérdezze meg, van-e glutén az ebédben.



