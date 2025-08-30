„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?

Az Élet olykor olyan helyről lát el minket bölcsességgel, ahonnan a legkevésbé várnánk.
1/10 Nevelés
„Ne az utat készítsd fel a gyerekre, hanem a gyereket az útra.” Ezt a 48 éves, gyermektelen fodrászom mondta, amikor amiatt aggodalmaskodtam, hogy a gyerekek táborba mennek és remélem biztonságos lesz a szállás, a sportpálya és az étel. Akkor jöttem rá, hogy nem a túlterhelt tanárnő felelőssége, hogy figyeljen az allergénekre, hanem nekem kell megtanítanom a lányomnak, hogy kérdezze meg, van-e glutén az ebédben.
2/10 Kapcsolat
A 94 éves dédnagymamám mondta nekem a férfiakkal kapcsolatban, hogy: „Vigyázz, mennyit engedsz meg nekik, mert ezzel azt tanítod, mennyit viselsz el.” Ez a mondat többet ért, mint előtte több évnyi párkapcsolati tanácsadás.
„Legyél az az ember, akire szükséged lett volna a nehéz időkben.” Ezt a gimis tornatanárunk mondta egyszer, már fogalmam sincs, mivel kapcsolatban. Nem volt könnyű a tinédzserkorom a szüleim válása miatt, így amikor a tizenéves unokaöcsém szülei váltak, eszembe jutottak ezek a sorok. Próbáltam az lenni a gyereknek, aki nekem senki nem volt és a mai napig szoros a kapcsolatunk, pedig már 32 éves.