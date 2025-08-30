„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?

Címlap / Életmód / Lélek / „Ahogyan a párod az anyjával beszél,...

„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.30.

Az Élet olykor olyan helyről lát el minket bölcsességgel, ahonnan a legkevésbé várnánk.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Nevelés

Nevelés
„Ne az utat készítsd fel a gyerekre, hanem a gyereket az útra.” Ezt a 48 éves, gyermektelen fodrászom mondta, amikor amiatt aggodalmaskodtam, hogy a gyerekek táborba mennek és remélem biztonságos lesz a szállás, a sportpálya és az étel. Akkor jöttem rá, hogy nem a túlterhelt tanárnő felelőssége, hogy figyeljen az allergénekre, hanem nekem kell megtanítanom a lányomnak, hogy kérdezze meg, van-e glutén az ebédben.

2/10 Kapcsolat

Kapcsolat
A 94 éves dédnagymamám mondta nekem a férfiakkal kapcsolatban, hogy: „Vigyázz, mennyit engedsz meg nekik, mert ezzel azt tanítod, mennyit viselsz el.” Ez a mondat többet ért, mint előtte több évnyi párkapcsolati tanácsadás.

Mások ezeket olvassák

3/10 Ki vagyok én?

Ki vagyok én?
„Legyél az az ember, akire szükséged lett volna a nehéz időkben.” Ezt a gimis tornatanárunk mondta egyszer, már fogalmam sincs, mivel kapcsolatban. Nem volt könnyű a tinédzserkorom a szüleim válása miatt, így amikor a tizenéves unokaöcsém szülei váltak, eszembe jutottak ezek a sorok. Próbáltam az lenni a gyereknek, aki nekem senki nem volt és a mai napig szoros a kapcsolatunk, pedig már 32 éves.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?

„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?
„Eltörtem a karom, de a tesitanár szimulálással vádolt” – Fájó iskolai történetek

„Eltörtem a karom, de a tesitanár szimulálással vádolt” – Fájó iskolai történetek
A novemberben születettek személyisége – a számmisztika szerint

A novemberben születettek személyisége – a számmisztika szerint
Mennyit mozog, hogyan mosolyog? Ezt olvashatod ki mások mozdulataiból

Mennyit mozog, hogyan mosolyog? Ezt olvashatod ki mások mozdulataiból
Kevésbé kedvelt csillagjegyek, akik egészen másmilyennek látják magukat 

Kevésbé kedvelt csillagjegyek, akik egészen másmilyennek látják magukat 
Palacsintatészta a majonézes flakonba? 10 meglepő háztartási-hack

Palacsintatészta a majonézes flakonba? 10 meglepő háztartási-hack
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK