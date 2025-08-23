11 A-listás rövid frizura, amelyek tökéletesek vékonyszálú hajra

Ne félj egy rövidebb frizura mellett dönteni, ha vékonyabb szálú vagy ritka hajad van. Bár ijesztőnek tűnhet levágatni a hajad, amit már egy ideje növesztesz, valójában egy rövid hajvágás optikailag sokkal dúsabbá teheti a hajadat. Íme 15 A-listás bizonyíték arra, hogy ideje fontolóra venned egy ilyen stílust.
A fodrászok egyetértenek abban, hogy az egyik legjobb trükk, amivel a vékonyszálú haj dúsabbnak és vastagabbnak tűnhet, az az, ha a frizura egy tompa vágással készül. Ez megőrzi a sziluett robusztusságát, és a teltség illúzióját kelti. Nem feltétlenül van szükséged sok rétegre sem, bár bizonyos esetekben érdemes megfontolni őket, és a frufru is segíthet, mivel részleteket és formát ad az arc körül. Ne félj játszani a választékoddal, már az is extra hatást kölcsönözhet, ha oldalra fésülöd, anélkül, hogy különösebb formázásra lenne szükség.
Ez a klasszikus bob frizura egyszerre merész és elbűvölő! Remekül illik Mila Kunis természetesen vidám és energikus személyiségéhez, miközben hangsúlyossá teszi a gyönyörű arcvonásait és ragyogóan szép szemeit.