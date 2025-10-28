\r\n\r\nMinden arc egyedi, és a vonásaid, arányaid, valamint az arcformád segítenek abban, hogy megtaláld a számodra legelőnyösebb frizurát. Ha hosszúkás az arcod, a texturált és réteges hajviseletek különösen jól működhetnek, mert lágyítják és kiegyensúlyozzák az arcvonásokat. Ezek a stílusok nemcsak keretet adnak az arcnak, hanem volument is biztosítanak, ami különösen jól mutat. Íme néhány inspiráló frizura, amellyel feldobhatod a megjelenésed.\r\n\r\n \r\n\r\nAz első és legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venned egy hajstílus kiválasztásakor, az az, hogy hogyan formázzák a különböző vonalak és textúrák a hosszúkás arcodat. Ezt szem előtt tartva könnyedén alakíthatod kedvenc frizurádat úgy, hogy az a lehető legelőnyösebb legyen. Lássuk, hogyan működik mindez!\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":485473}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Depositphotos

Ezek a legjobb frizurák számodra, ha hosszúkás az arcformád

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.28.

Minden arc egyedi, és a vonásaid, arányaid, valamint az arcformád segítenek abban, hogy megtaláld a számodra legelőnyösebb frizurát. Ha hosszúkás az arcod, a texturált és réteges hajviseletek különösen jól működhetnek, mert lágyítják és kiegyensúlyozzák az arcvonásokat. Ezek a stílusok nemcsak keretet adnak az arcnak, hanem volument is biztosítanak, ami különösen jól mutat. Íme néhány inspiráló frizura, amellyel feldobhatod a megjelenésed.

Az első és legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venned egy hajstílus kiválasztásakor, az az, hogy hogyan formázzák a különböző vonalak és textúrák a hosszúkás arcodat. Ezt szem előtt tartva könnyedén alakíthatod kedvenc frizurádat úgy, hogy az a lehető legelőnyösebb legyen. Lássuk, hogyan működik mindez!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/9 Rövidítsd meg az arcod hosszát a homlok vonalánál

Ha egy frufruval takarod el a homlokodat, a hajvonal nem látszik, így az arc rövidebbnek tűnik. A tompa vágású, egyenes vagy enyhén oldalra fésült frufruk jól működnek, ahogyan a homlokra hulló hullámok is. A frufru hosszának kiválasztásakor tartsd szem előtt az arányokat.

2/9 Hozz létre szélességet és volument az arcod oldalain vízszintes és átlós vonalakkal

A hullámok, göndör tincsek, az egyenletes alsó vonalak és a vízszintes rétegek szélességérzetet keltenek, ami számodra különösen előnyös. Ha bob frizurát választasz, ügyelj rá, hogy a hátsó részt ne vágasd sokkal rövidebbre, mint az elülsőt, mert ez éles szögeket hoz létre, ami még hosszabbnak tüntetheti az arcod.

3/9 Kerüld a túlzott volument a fejtetőn

Érdemes elkerülni a túlzott volument a fejtetőn, a hosszú, nagyon egyenes tincseket az arc mellett, különösen frufru nélkül, valamint a magas copfokat és a teljesen feltűzött frizurákat, illetve a rétegezés nélküli hosszú stílusokat. Ha nem kedveled a rétegezést, kérd meg a fodrászodat, hogy csak az arcot keretező tincseket rétegezze, így elkerülheted az arc megnyúlásának hatását.

