A következő csillagjegyek a legjobb emberismerők – a jóságot és az álságos tulajdonságokat is egyből kiszúrják 

A Bakok kifejezetten nagyra értékelik a felelősséget és a fegyelmet, nem könnyen hagyják magukat megtéveszteni. Az őszinteség és a feddhetetlenség kulcsszerepet játszanak az életükben, és ezt a viselkedésformát másoktól is elvárják. Mivel így élnek, észreveszik az apró füllentéseket is, ráadásul kellően racionálisak ahhoz, hogy nyomban összerakják a képet: feltűnik nekik, ki és miért hazudik. A Bakok logikája lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan lefüleljék a hazugságokat és a manipulatív taktikákat, ösztöneik pedig segítenek nekik abban, hogy remekül értékeljék a helyzetet, amibe belesodródtak.



