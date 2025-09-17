„40 évesen újra iskolapadba ültem” – történetek sikeres szakmai újrakezdésekről
iStock

„40 évesen újra iskolapadba ültem” – történetek sikeres szakmai újrakezdésekről

Farkas Izabella
Írta 2025.09.17.

Mindig is hittem abban, hogy a tanulás életünk végéig tartó utazás, de sosem gondoltam volna, hogy 40 évesen újra felfedezem a tanulás örömét. Az alábbi történeteket megosztva szeretném bemutatni, milyen csodálatos változásokat hozott az életembe, hogy újra visszatértem az iskolapadba.

Sokan azt gondolják, hogy a tanulás a húszas éveinkben ér véget. Pedig egyre több nő dönt úgy negyven felett, hogy ideje új irányt venni – akár a karrierben, akár önmaga miatt. Öt bátor nő történetét osztjuk most meg, akik nem féltek beülni az iskolapadba, és ezzel új fejezetet nyitottak az életükben.

1. „Gyerekkorom óta divattervező akartam lenni”

Viki, 43 éves, korábban irodavezető

Mindig is érdekelt a divat, már kislányként ruhákat rajzoltam a füzetembe. Aztán jött a „komoly” élet: titkárnői suli, biztos állás, férj, gyerekek. A hobbijaim a fiókba kerültek. 41 évesen, amikor a kisebbik lányom is iskolába ment, hirtelen rengeteg időm lett. Először csak nézegettem a felnőttképzéseket, aztán jelentkeztem egy esti divattervező tanfolyamra. Olyan volt, mintha hazaérkeztem volna. Még a vizsgamunkámra is dicséretet kaptam, és most már saját Etsy boltban árulom a ruháimat.

2. „Én lettem a legidősebb az egyetemen és imádtam!”

Gabi, 45 éves, korábban könyvelő

