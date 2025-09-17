„40 évesen újra iskolapadba ültem” – történetek sikeres szakmai újrakezdésekről

Sokan azt gondolják, hogy a tanulás a húszas éveinkben ér véget. Pedig egyre több nő dönt úgy negyven felett, hogy ideje új irányt venni – akár a karrierben, akár önmaga miatt. Öt bátor nő történetét osztjuk most meg, akik nem féltek beülni az iskolapadba, és ezzel új fejezetet nyitottak az életükben.
1. „Gyerekkorom óta divattervező akartam lenni”
Viki, 43 éves, korábban irodavezető
Mindig is érdekelt a divat, már kislányként ruhákat rajzoltam a füzetembe. Aztán jött a „komoly” élet: titkárnői suli, biztos állás, férj, gyerekek. A hobbijaim a fiókba kerültek. 41 évesen, amikor a kisebbik lányom is iskolába ment, hirtelen rengeteg időm lett. Először csak nézegettem a felnőttképzéseket, aztán jelentkeztem egy esti divattervező tanfolyamra. Olyan volt, mintha hazaérkeztem volna. Még a vizsgamunkámra is dicséretet kaptam, és most már saját Etsy boltban árulom a ruháimat.
2. „Én lettem a legidősebb az egyetemen és imádtam!”
Gabi, 45 éves, korábban könyvelő