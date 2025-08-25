A 7 legjobb balatoni strand, ahol még érdemes mártóznod egyet a nyáron

A 7 legjobb balatoni strand, ahol még érdemes mártóznod egyet a nyáron

Bodnár Alexa
Írta 2025.08.25.

Lángos- és sült hekkillatt a levegőben, zöld fűvel borított part, retró fémlépcsők és random stégek – a balatoni strandok hangulata igazán egyedi és különleges. Ha csak egy hosszúhétvégéd van idén nyaralni, vagy nem szívesen töltöd a hétvégéidet a városban, akkor augusztusban még érdemes lesz kihasználnod a kánikulát és a strandidőt a Balcsin! Mutatjuk, melyek azok a strandok, amelyeken érdemes fürdőznöd még egy jót!

1/7 Vonyarcvashegy, Lidó Strand

Családi nyaraláshoz, barátokkal való bulis vakációhoz és egy romantikus hosszúhétvégézésre is a legjobb választás a vonyarcvashegyi Lidó Strand: itt találsz szörfiskolát, vízisípályát és vízi színpadot is, ezért emelkedik ki a megszokott balatoni strandok közül.

A strandon homokos és füves partot is találsz, számtalan büfé és étterem vár ízletesnél ízletesebb kínálatával, és a hagyományos balatoni időtöltések – vízi bicikli, óriáscsúszda – mellett kipróbálhatod a vízi aerobicot, a minigolfot és a fitneszparkot is!

2/7 Balatongyörök, Községi strand

A Balaton egyik legsportosabb strandja a györöki Községi strand, ahol tenisz-, szörf- és vitorlásversenyeket és különböző sporteseményeket szerveznek egészen a nyár végéig.

Az autóval és a biciklivel érkezőknek is jó választás, hiszen mindegyik járművel ingyenes a parkolás, a kerékpárok esetében ingyenes a megőrzés.

Főleg családok számára ideális, illetve a vízi sportok szerelmeseinek, hiszen lehetőség van kipróbálni a szörfözést, a kajakozást, a vitorlázást, a vízisít és a vízibiciklit is.

3/7 Szigliget, Községi strandfürdő

Szigligeten csodálatos homokos strandot találunk, és még a víz talaja is homokos – a víz minősége pedig kiváló a Balaton ezen részén.

Ha a sekélyebb vizet kedveled, illetve ha gyerekekkel érkezel, akkor mindenképpen ezt a strandot ajánljuk neked, de a parton napozós típusú strandolóknak is ideális ez a szépen rendezett fürdőhely.

Ha szeretnél egy kicsit mozogni is, akkor azt a röplabdapályán teheted meg, és természetesen vízibiciklit is bérelhetsz a strandon.

