A 7 legjobb balatoni strand, ahol még érdemes mártóznod egyet a nyáron

A Balaton egyik legsportosabb strandja a györöki Községi strand, ahol tenisz-, szörf- és vitorlásversenyeket és különböző sporteseményeket szerveznek egészen a nyár végéig.



Az autóval és a biciklivel érkezőknek is jó választás, hiszen mindegyik járművel ingyenes a parkolás, a kerékpárok esetében ingyenes a megőrzés.



Főleg családok számára ideális, illetve a vízi sportok szerelmeseinek, hiszen lehetőség van kipróbálni a szörfözést, a kajakozást, a vitorlázást, a vízisít és a vízibiciklit is.



