A 7 legjobb balatoni strand, ahol még érdemes mártóznod egyet a nyáron

Lángos- és sült hekkillatt a levegőben, zöld fűvel borított part, retró fémlépcsők és random stégek – a balatoni strandok hangulata igazán egyedi és különleges. Ha csak egy hosszúhétvégéd van idén nyaralni, vagy nem szívesen töltöd a hétvégéidet a városban, akkor augusztusban még érdemes lesz kihasználnod a kánikulát és a strandidőt a Balcsin! Mutatjuk, melyek azok a strandok, amelyeken érdemes fürdőznöd még egy jót!
1/7 Vonyarcvashegy, Lidó Strand
Családi nyaraláshoz, barátokkal való bulis vakációhoz és egy romantikus hosszúhétvégézésre is a legjobb választás a vonyarcvashegyi Lidó Strand: itt találsz szörfiskolát, vízisípályát és vízi színpadot is, ezért emelkedik ki a megszokott balatoni strandok közül.
A strandon homokos és füves partot is találsz, számtalan büfé és étterem vár ízletesnél ízletesebb kínálatával, és a hagyományos balatoni időtöltések – vízi bicikli, óriáscsúszda – mellett kipróbálhatod a vízi aerobicot, a minigolfot és a fitneszparkot is!
2/7 Balatongyörök, Községi strand
A Balaton egyik legsportosabb strandja a györöki Községi strand, ahol tenisz-, szörf- és vitorlásversenyeket és különböző sporteseményeket szerveznek egészen a nyár végéig.
Az autóval és a biciklivel érkezőknek is jó választás, hiszen mindegyik járművel ingyenes a parkolás, a kerékpárok esetében ingyenes a megőrzés.
Főleg családok számára ideális, illetve a vízi sportok szerelmeseinek, hiszen lehetőség van kipróbálni a szörfözést, a kajakozást, a vitorlázást, a vízisít és a vízibiciklit is.