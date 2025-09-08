„A kozmikus sugárzás hatással van a szerveinkre” – Légiutas-kísérők mesélnek
iStock

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / „A kozmikus sugárzás hatással van a...

„A kozmikus sugárzás hatással van a szerveinkre” – Légiutas-kísérők mesélnek

Szőke Angéla
Írta 2025.09.08.

Sok lány tartja álommelónak, pedig a repkedésnek vannak negatív oldalai is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Magány

Magány
Amiről senki nem szokott beszélni, pedig szerintem a legfontosabb, az a magány. Introvertáltként engem ez az elején nem zavart, élveztem az egyedüllétet, de mostanában már én is megérzem. Már nem tartom olyan jó mókának, hogy egyedül nézek szét egy városban és azt sem, hogy az időm nagy részében egyedül hajtom álomra a fejem egy századik hotelszobában.

2/10 Fúj

Fúj
Összehányt ülés, összepiszkított vécé, ezek nem meglepő dolgok, de amit én a legjobban utálok az az, amikor az utas a gépen vágja a körmét. Bizonyos esetekben ráadásul a lábkörmét! Undorító dolog és sajnos nem ritka.

Mások ezeket olvassák

3/10 Bejelentés

Bejelentés
Amikor civilben utazom, nem azért jelzem köszönéskor a kollégáknak, hogy én is légiutaskísérő vagyok, hogy különleges elbánásban részesüljek (mint ahogy azt egyszer egy "kedves" utastársam megjegyezte), hanem mert tudatom velük, hogy ha vészhelyzet van, számíthatnak rám, mint extra segítség.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Mackó látlak, úgy hiányoztál!”- Elhunyt betegek utolsó mondatai

„Mackó látlak, úgy hiányoztál!”- Elhunyt betegek utolsó mondatai
Csillagjegyed szerint ezen szoktál a leginkább szorongani

Csillagjegyed szerint ezen szoktál a leginkább szorongani
„Most szeretnék egyedül lenni!” – Introvertált mondatok, melyeket ne vegyél magadra!

„Most szeretnék egyedül lenni!” – Introvertált mondatok, melyeket ne vegyél magadra!
10 jel, amiből már az első randin is tudod, hogy ideális partnerre leltél

10 jel, amiből már az első randin is tudod, hogy ideális partnerre leltél
﻿10 dolog, amit csakis a lányos anyukák érthetnek – De ők nagyon!

﻿10 dolog, amit csakis a lányos anyukák érthetnek – De ők nagyon!
Természetes szépségápolásra és fenntarthatóbb mindennapokra vágysz? – a Tellus Manufaktúra segít, hogyan csináld

Természetes szépségápolásra és fenntarthatóbb mindennapokra vágysz? – a Tellus Manufaktúra segít, hogyan csináld
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK