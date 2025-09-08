„A kozmikus sugárzás hatással van a szerveinkre” – Légiutas-kísérők mesélnek

Amiről senki nem szokott beszélni, pedig szerintem a legfontosabb, az a magány. Introvertáltként engem ez az elején nem zavart, élveztem az egyedüllétet, de mostanában már én is megérzem. Már nem tartom olyan jó mókának, hogy egyedül nézek szét egy városban és azt sem, hogy az időm nagy részében egyedül hajtom álomra a fejem egy századik hotelszobában.



