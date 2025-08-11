Ez a 6 csillagjegy a legmegbízhatóbb barát – Te szerepelsz a listán?

Bak – a megbízhatóság mestere
Ha Bak barátra lelsz, biztos lehetsz benne, hogy életed egyik legmegbízhatóbb kapcsolatát alakítod ki. A Bak jegy szülöttei köztudottan rendkívül stabil természetűek, akiket a fegyelem, rend és megbízhatóság jellemez. Barátaikért szinte hegyeket képesek megmozgatni, de cserébe elvárják a tiszteletet és az őszinteséget.
A Bak hajlamos keményen és hűségesen kitartani akkor is, amikor mások már lemondtak volna a barátságról. Sokan azért is tisztelik őket, mert képesek gyakorlati tanácsokkal szolgálni minden helyzetben, és ha szükséges, erős határozottsággal állnak ki a barátaik mellett.
