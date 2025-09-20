Döbbenetes tény: a világ leghosszabb ideig élő teknőse most 193 éves

A hosszú élet nem csupán az emberek kiváltsága, hiszen az állatvilág is bővelkedik olyan példákban, amelyek rácáfolnak az idő múlásának megszokott ritmusára. Az egyik ilyen lenyűgöző eset egy aldabriai óriásteknős, Jonathan, aki már több mint 191 éve gyarapítja a földi élők sorát. Ez a korszakos életkor hajmeresztő a hüllők között, s így e különleges élőlény igazi élő legendává vált.

Lenyűgöző múlt: egy 193 éves teknős élete

Jonathan története nem csupán a biológusokat, de az egyszerű természetbarátokat is lenyűgözi. Jonathan 1882-ben került a dél-atlanti Szent Ilona szigetére (brit tengerentúli terület), ajándékként a Seychelle-szigetekről. Ez azt jelenti, hogy már 140 éve ugyanazon a helyen él, a kormányzó rezidenciájának kertjében.



Jonathan annyira idős, hogy amikor megszületett, még nem volt villany, nem volt telefon, és Viktória királynő sem uralkodott Angliában. Az emberi történelem szempontjából elképesztő: több mint 7 generációnyi embert “látott” elmenni.

2022-ben hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ legidősebb élő szárazföldi állata. Mivel a természetes táplálékát már nehezen tudná fogyasztani (fogai nincsenek), a gondozói hetente háromszor etetik válogatott zöldségekkel és gyümölcsökkel, például sárgarépával, uborkával, salátával, almával.



Nem él teljesen egyedül: több más aldabrai teknőssel is osztozik a kertjén. Érdekesség, hogy sokáig azt hitték, hogy egyik társa, Frederica nőstény, de egy műtét során kiderült, hogy valójában hím. Jonathan és Frederica így több mint 25 éven át egy “azonos nemű párként” éltek együtt, és a mai napig közeli kapcsolatban vannak.



Egyrészt, a teknősök metabolizmusa rendkívül lassú, amely hozzájárul az öregedési folyamat lelassításához. Hasonlóképp a bőrük és héjuk speciális összetevői is megvédik őket a káros környezeti hatásoktól, mint a napfény vagy a ragadozók támadása.

Mindez együttvéve lehetővé teszi, hogy ezek az állatok évszázadokig élvezhessék az élet szépségeit.

Jonathan nem csupán élettartamával, hanem életének fordulatos eseményeivel is kiemelkedik teknőstársai közül. Az alaptermészeténél fogva nyugodt és kiegyensúlyozott állat bár képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez is, például a lakóhelyi átalakulásokhoz vagy az új lakótársak érkezéséhez.

A különböző kutatók és természetvédelmi szakemberek gondos figyelemmel kísérik Jonathan életét, értékes adatokat gyűjtve annak hosszú távú túlélésének okairól. Ebből a tudásból számos más tengeri és szárazföldi teknős faj is profitálhat, hiszen az ő minta- és génállományuk révén sokat tanulhatunk az éves szaporulatok fenntartásáról és a fajok megőrzésről.

Bár Jonathan élete irigylésre méltó, átlagos hétköznapjaiban néha ő is szembesül a hosszantartó élet velejáró kihívásaival. Az idő előrehaladtával gyengülhet a látása, kihullottak a fogai, a hallása pedig már nem olyan éles, mint fiatalabb korában volt. Mégis, a mindennapok apró örömei, mint egy napsütéses nap a tengerparton vagy friss növényeket majszolva, még mindig boldogan töltik el őt.

A helyi természetvédelmi csapat gondoskodik róla, hogy Jonathan a lehető legjobb ápolásban részesüljön, és hogy minden szükséges erőforrást megkapjon hosszú és tartalmas életének fennmaradásához. Az együtt töltött évek során egy különleges kötődés is kialakult az emberek és a teknős között, amely bizonyíték arra, hogy a természet és az ember harmonikus együttélése lehetséges.

