„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról

Ha úgy érzed, béna voltál, amikor a jogsit csináltad, az alábbi tíz sztori után biztos jobban érzed majd magad.
1/10 Speed
Félénk lányként nem mertem gyorsan menni és az oktatóm mindig mondogatta, hogy a vizsgán ügyeljek arra, hogy tempósan megyek, mert volt már olyan a praxisában, hogy valakit azért buktattak meg, mert túl lassan ment. „Fel kell venni a forgalom ritmusát”- így fogalmazott. Nos én annyira koncentráltam erre, hogy olyan sebességgel hajtottam keresztül az első fekvőrendőrön, hogy a vizsgabiztos beverte a fejét a kocsi tetejébe. Még akkor is a púpját vakargatta, amikor visszamentünk a telepre.
2/10 Körbe-körbe
Nem kapcsoltam időben, hogy az utasítás úgy szólt, hogy az „első lehetőségnél” menjek el jobbra és túlhajtottam a kijáraton a körforgalomban. Szépen lefékeztem az autót és visszatolattam. Én büszke voltam magamra, az oktató sírni tudott volna, a vizsgáztató pedig elégedett csettintett és azt mondta, ilyet még nem látott. Persze azért megbuktatott.
Én már akkor elvéreztem, amikor még el sem indultunk. A vizsgabiztos megkért, hogy diktáljam le neki a rendszámot, én pedig nem tudtam elolvasni. Próbáltam neki elmondani, hogy diszlexiás vagyok, de azt mondta, nem engedi ki a forgalomba azt, aki nem tudja elolvasni a saját rendszámát.