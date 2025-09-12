„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról

Címlap / Kikapcsolódás / Tech és kütyük / „Nem tudtam elolvasni a rendszámot,...

„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról

Szőke Angéla
Írta 2025.09.12.

Ha úgy érzed, béna voltál, amikor a jogsit csináltad, az alábbi tíz sztori után biztos jobban érzed majd magad.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Speed

Speed
Félénk lányként nem mertem gyorsan menni és az oktatóm mindig mondogatta, hogy a vizsgán ügyeljek arra, hogy tempósan megyek, mert volt már olyan a praxisában, hogy valakit azért buktattak meg, mert túl lassan ment. „Fel kell venni a forgalom ritmusát”- így fogalmazott. Nos én annyira koncentráltam erre, hogy olyan sebességgel hajtottam keresztül az első fekvőrendőrön, hogy a vizsgabiztos beverte a fejét a kocsi tetejébe. Még akkor is a púpját vakargatta, amikor visszamentünk a telepre.

2/10 Körbe-körbe

Körbe-körbe
Nem kapcsoltam időben, hogy az utasítás úgy szólt, hogy az „első lehetőségnél” menjek el jobbra és túlhajtottam a kijáraton a körforgalomban. Szépen lefékeztem az autót és visszatolattam. Én büszke voltam magamra, az oktató sírni tudott volna, a vizsgáztató pedig elégedett csettintett és azt mondta, ilyet még nem látott. Persze azért megbuktatott.

Mások ezeket olvassák

3/10 Olvasás

Olvasás
Én már akkor elvéreztem, amikor még el sem indultunk. A vizsgabiztos megkért, hogy diktáljam le neki a rendszámot, én pedig nem tudtam elolvasni. Próbáltam neki elmondani, hogy diszlexiás vagyok, de azt mondta, nem engedi ki a forgalomba azt, aki nem tudja elolvasni a saját rendszámát.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról

„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról
„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori

„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori
A legjobb tanévkezdős filmek, amit a felnőttek is élveznek

A legjobb tanévkezdős filmek, amit a felnőttek is élveznek
﻿A legszebb 10 horvát partszakasz, ahol strandolni is lehet

﻿A legszebb 10 horvát partszakasz, ahol strandolni is lehet
Ha ezt iszod, elkerülnek a szúnyogok! 6 természetes megoldás

Ha ezt iszod, elkerülnek a szúnyogok! 6 természetes megoldás
„A barátnőm állandóan panaszkodik!” 5 tipp, amivel leállíthatod

„A barátnőm állandóan panaszkodik!” 5 tipp, amivel leállíthatod
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK