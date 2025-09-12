„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról

Félénk lányként nem mertem gyorsan menni és az oktatóm mindig mondogatta, hogy a vizsgán ügyeljek arra, hogy tempósan megyek, mert volt már olyan a praxisában, hogy valakit azért buktattak meg, mert túl lassan ment. „Fel kell venni a forgalom ritmusát”- így fogalmazott. Nos én annyira koncentráltam erre, hogy olyan sebességgel hajtottam keresztül az első fekvőrendőrön, hogy a vizsgabiztos beverte a fejét a kocsi tetejébe. Még akkor is a púpját vakargatta, amikor visszamentünk a telepre.



