„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált
„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált

Szőke Angéla
Írta 2025.10.10.

Előfordul, hogy egészen triviális okok állnak a válás hátterében.

1/10 Harcművészet

Harcművészet
Egy időben kung fu edzésekre jártam. A mesterem egy negyvenes fazon volt, akinek a csinos felesége szintén rendszeresen ott volt az órákon. Pár év után azonban a nő elvesztette érdeklődését a kung fu iránt és az edző teljesen összetört. Azt mondta, a kung fu nem csak harművészet, hanem filozófia és életstílus is, ő pedig nem tud együtt lenni olyasvalakivel, akinek ez ilyen keveset jelent. Elváltak.

2/10 Hangok

Hangok
Szex közben a volt férjem - egy nagydarab, szőrös alfahím - olyan idegesítően nyögött, mint valami mókus. Nem bírtam elviselni tovább.

3/10 Kor

Kor
Válóperes ügyvéd vagyok és egyszer egy ügyfél - egy ötvenes férfi - megsúgta nekem, hogy tulajdonképpen azért válik, mert a felesége „már nem húsz éves.” Három gyerekük volt, több közös ingatlan, de nem érdekelte: ő fiatal csajt akart.

