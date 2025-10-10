„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált

Egy időben kung fu edzésekre jártam. A mesterem egy negyvenes fazon volt, akinek a csinos felesége szintén rendszeresen ott volt az órákon. Pár év után azonban a nő elvesztette érdeklődését a kung fu iránt és az edző teljesen összetört. Azt mondta, a kung fu nem csak harművészet, hanem filozófia és életstílus is, ő pedig nem tud együtt lenni olyasvalakivel, akinek ez ilyen keveset jelent. Elváltak.



