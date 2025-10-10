„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált

Előfordul, hogy egészen triviális okok állnak a válás hátterében.
1/10 Harcművészet
Egy időben kung fu edzésekre jártam. A mesterem egy negyvenes fazon volt, akinek a csinos felesége szintén rendszeresen ott volt az órákon. Pár év után azonban a nő elvesztette érdeklődését a kung fu iránt és az edző teljesen összetört. Azt mondta, a kung fu nem csak harművészet, hanem filozófia és életstílus is, ő pedig nem tud együtt lenni olyasvalakivel, akinek ez ilyen keveset jelent. Elváltak.
2/10 Hangok
Szex közben a volt férjem - egy nagydarab, szőrös alfahím - olyan idegesítően nyögött, mint valami mókus. Nem bírtam elviselni tovább.
Válóperes ügyvéd vagyok és egyszer egy ügyfél - egy ötvenes férfi - megsúgta nekem, hogy tulajdonképpen azért válik, mert a felesége „már nem húsz éves.” Három gyerekük volt, több közös ingatlan, de nem érdekelte: ő fiatal csajt akart.