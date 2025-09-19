„Kölcsönkérték az asszonyát” – A legaggasztóbb vallomás, amit részegen mondtak neked

Az ittas embernek megered a nyelve, olykor borzasztó következményekkel.
Egy random férfi - akivel egy kocsmában elegyedtem beszédbe – elmesélte, hogy az egyik céges partin a főnöke megjegyezte, milyen csinos a felesége és másnap kerek perec megmondta neki, hogy ha előléptetést akar, akkor egy éjszakára kölcsön kell adnia az asszonyt. A férfi rábeszélte a nőt és meg is kapta az előléptetést, de azóta romokban van a házasságuk. „Nem érte meg, nagyon nem…” - ezt motyogta egész este.
Beccsiccsentett nagybátyám kedélyesen közölte velem, hogy ha nem lennénk rokonok, „már rég elkapott volna.” 12 éves voltam.
A kolléganőm csapatépítőn talajrészegre itta magát, majd viccesen azt mondta a jelenlevő kollégáknak, hogy „vigyázzanak vele, mert ha nem viselkednek rendesen, megjárják.” Senkit nem érdekelt különösebben, mit hadovál, de én – az egyetlen józan ember a társaságban – később rákérdeztem, amikor bekísértem az ágyba. Csukott szemmel elmotyogta, hogy volt egy jóképű kollégája az előző munkahelyén, akinél próbálkozott, de az visszautasította, ő pedig bosszúból felnyomta a HR-nél, hogy szexuálisan zaklatta. Kérdeztem, mi lett a csávóval, azt mondta, kirúgták.