„Kölcsönkérték az asszonyát” – A legaggasztóbb vallomás, amit részegen mondtak neked

A kolléganőm csapatépítőn talajrészegre itta magát, majd viccesen azt mondta a jelenlevő kollégáknak, hogy „vigyázzanak vele, mert ha nem viselkednek rendesen, megjárják.” Senkit nem érdekelt különösebben, mit hadovál, de én – az egyetlen józan ember a társaságban – később rákérdeztem, amikor bekísértem az ágyba. Csukott szemmel elmotyogta, hogy volt egy jóképű kollégája az előző munkahelyén, akinél próbálkozott, de az visszautasította, ő pedig bosszúból felnyomta a HR-nél, hogy szexuálisan zaklatta. Kérdeztem, mi lett a csávóval, azt mondta, kirúgták.



