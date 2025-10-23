Lábszagú cipő: így szabadulj meg a büdi szagoktól

Bárkivel előfordulhat, hogy nap végére kellemetlen szagú lesz a lábbelije. Nem kell szégyellni, de hasznos megérteni, miért is alakul ki ez az állapot. Az izzadás természetes folyamat, amellyel a testünk hőmérsékletét szabályozza, de a baktériumok jelenléte ebben az esetben nem kívánt hatásokat okozhat.
A lábszag fő okozói
A lábak különösen hajlamosak a kellemetlen szagok kialakulására, mivel gyakran zárt térben vannak tartva, és nem kapnak elegendő szellőzést.
A lábszag elkerülése érdekében fontos, hogy a cipőid is megfelelően legyenek kezelve. Az anyag, a formatervezés és a használat gyakorisága mind befolyásolja a lábbeli szellőzését és a szagok kialakulását.