Lábszagú cipő: így szabadulj meg a büdi szagoktól

Bárkivel előfordulhat, hogy nap végére kellemetlen szagú lesz a lábbelije. Nem kell szégyellni, de hasznos megérteni, miért is alakul ki ez az állapot. Az izzadás természetes folyamat, amellyel a testünk hőmérsékletét szabályozza, de a baktériumok jelenléte ebben az esetben nem kívánt hatásokat okozhat.

A lábszag fő okozói

A lábak különösen hajlamosak a kellemetlen szagok kialakulására, mivel gyakran zárt térben vannak tartva, és nem kapnak elegendő szellőzést.

Az ott felgyülemlett nedvesség, együtt a meleggel, optimális környezetet teremt a baktériumok számára, melyek az izzadás során felszabaduló anyagokat bontják le – itt szabadulnak fel azok a bizonyos szagok.

A lábszag elkerülése érdekében fontos, hogy a cipőid is megfelelően legyenek kezelve. Az anyag, a formatervezés és a használat gyakorisága mind befolyásolja a lábbeli szellőzését és a szagok kialakulását.

