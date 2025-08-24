Ezeket a zöldségeket ne tárold egymás mellett, mert gyorsan megromlanak
istockphoto.com

Ezeket a zöldségeket ne tárold egymás mellett, mert gyorsan megromlanak

Farkas Izabella
Írta 2025.08.24.

A konyhai alapanyagok helyes tárolása nemcsak a frissesség megőrzésében játszik kulcsszerepet, hanem hozzájárulhat az ízek kibontakoztatásához és a pazarlás elkerüléséhez is. Vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeket különösen fontos külön tárolni, különben gyorsabban romlanak vagy kedvezőtlenül befolyásolják egymás minőségét. Az alábbi sorokban megvizsgáljuk, hogy miért is nem célszerű együtt tárolni a krumplit és a hagymát, valamint további példákat is hozunk arra, milyen zöldségek és gyümölcsök okozhatnak galibát egymás közelségében.

Krumpli és hagyma – a nem túl ideális páros

A hagyomány és a praktikum gyakran összepárosítja a krumplit és a hagymát a konyhákban, ám e két alapanyag kölcsönhatása nem a legelőnyösebb. A krumpli érettségi állapota jelentősen befolyásolhatja a hagyma minőségét, és fordítva. A hagyma ugyanis természetes etiléngázt bocsát ki, amely elősegítheti a krumpli idő előtti csírázását. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem ronthatja a krumpli ízét és állagát is.

Annak érdekében, hogy mindkét zöldségféle hosszabb ideig friss maradjon, érdemes őket külön, sötét és száraz helyen tárolni. A krumpli számára ideális az alacsony hőmérsékletű, jól szellőző hely, ahol nem éri őt közvetlen fény vagy meleg levegő. A hagyma viszont szellős, száraz környezetet kedvel, amely megakadályozza, hogy penészt kapjon vagy megpuhuljon.

Almák és más érett gyümölcsök

Az alma, bár sokszor elfeledjük, szintén etiléntermelő gyümölcs, ami elősegítheti más gyümölcsök érlelését. Az érett alma hajlamos arra, hogy környezete gyümölcseit is gyorsan érlelje, sőt, túlérlelje. Az ilyesmi kifejezetten roszsz szolgálatot tehet akkor, ha például banánnal vagy avokádóval osztják meg a kosarat, hiszen ezek a gyümölcsök még raktározás alatt is gyorsan túlérhetik magukat.

A legjobb, ha az almát külön helyen tároljuk. Lehetőség szerint hűvös, de nem kimondottan hideg helyen, például egy kamrában, ahová nem éri közvetlen napfény. Ha viszont azt szeretnénk, hogy egy gyümölcs gyorsabban beérjen, használhatjuk ki az alma serkentő hatását, és tudatosan összezárhatjuk őket egy dobozban.

