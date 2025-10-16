3 kreatív ötlet, amivel új életet adhatsz a régi bögréidnek
iStock

Címlap / Otthon / Hobbi / 3 kreatív ötlet, amivel új életet...

3 kreatív ötlet, amivel új életet adhatsz a régi bögréidnek

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.16.

Mindannyiunknak van otthon néhány olyan bögre, amely bár szép emlékeket hordoz, az évek során elöregedett vagy egyéb okokból már nem használjuk őket. Mi lenne, ha ezek a tárgyak nem a polc mélyén porosodnának, hanem új funkciót kapnának otthonunkban? Bemutatunk három izgalmas és kreatív ötletet, amelyekkel új életet varázsolhatsz régi bögréidbe, ezzel pedig otthonodat is egyedülállóvá teheted.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Élet a konyhán túl: pohártartó és tároló

A régi bögrék remekül hasznosíthatók a lakás különböző helyiségeiben, nem csupán a konyhában. Egy kevés kreativitással és néhány egyszerű eszközzel bármilyen bögre egyedi pohártartóvá vagy tárolóvá alakítható. Ehhez csupán egy fúrószárra lesz szükséged, valamint valamilyen rögzítő elemre, amelynek segítségével a bögréket a falra vagy egy polc peremére erősítheted.

Egy bögre például remek helyet nyújthat a fürdőszobában a fogkeféknek és a fogkrémeknek. A kis fali polcra rögzített bögrék különleges bájt kölcsönöznek a helyiségnek, ugyanakkor praktikus tároló megoldást is jelentenek. Használhatod őket akár konyhában a fűszerek tárolására, vagy az irodai asztalodnál az íróeszközök számára.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ez a Tarot-kártya gyógyítja a lelked – a születési hónapod szerint

Ez a Tarot-kártya gyógyítja a lelked – a születési hónapod szerint
5 csillagjegy, aki sokkal okosabb, mint gondolnád

5 csillagjegy, aki sokkal okosabb, mint gondolnád
Ő a legalacsonyabb és a legmagasabb hollywoodi sztár

Ő a legalacsonyabb és a legmagasabb hollywoodi sztár
1 év van anya és fia közt! Röhejes életkori különbségek filmbéli gyerekek és szülők között

1 év van anya és fia közt! Röhejes életkori különbségek filmbéli gyerekek és szülők között
Hőségben betolakodó bogarak – Miért másznak be, és hogyan állítsd meg őket?

Hőségben betolakodó bogarak – Miért másznak be, és hogyan állítsd meg őket?
7 szuper film a Netflixről, amit gyerekekkel is nézhettek

7 szuper film a Netflixről, amit gyerekekkel is nézhettek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK