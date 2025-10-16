3 kreatív ötlet, amivel új életet adhatsz a régi bögréidnek

Élet a konyhán túl: pohártartó és tároló
A régi bögrék remekül hasznosíthatók a lakás különböző helyiségeiben, nem csupán a konyhában. Egy kevés kreativitással és néhány egyszerű eszközzel bármilyen bögre egyedi pohártartóvá vagy tárolóvá alakítható. Ehhez csupán egy fúrószárra lesz szükséged, valamint valamilyen rögzítő elemre, amelynek segítségével a bögréket a falra vagy egy polc peremére erősítheted.
Egy bögre például remek helyet nyújthat a fürdőszobában a fogkeféknek és a fogkrémeknek. A kis fali polcra rögzített bögrék különleges bájt kölcsönöznek a helyiségnek, ugyanakkor praktikus tároló megoldást is jelentenek. Használhatod őket akár konyhában a fűszerek tárolására, vagy az irodai asztalodnál az íróeszközök számára.