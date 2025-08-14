„Nem bírt többé húst venni a szájába” – 10 kómából kigyógyult ember hatalmas változásai
„Nem bírt többé húst venni a szájába” – 10 kómából kigyógyult ember hatalmas változásai

Szirák Viki
Írta 2025.08.14.

Biztosan te is hallottad már azt, hogy a kómában lévő emberek hallják a körülöttük lévők beszélgetését, és ébredés után valóban emlékeznek is rá. Érdekes, hogy az emberi agyról még mindig milyen keveset tudunk, és mennyi meglepetést tartogat magában. A Reddit–en (egy külföldi beszélgetős fórumon) nemrég olyanok osztották meg meglepő történeteiket, akiknek egy szerettük, vagy ők maguk élték át a kómát, és felfedték azt, hogy mire emlékeznek ebből az időszakból.

1/10 Egy teljes hét

Egy teljes hét
„A férjemet mesterséges kómába helyezték egy hétre az autóbalesete után.

Amikor felébredt, elmesélte, hogy színtisztán emlékszik rá, hogy bement dolgozni (sosem jutott el a munkáig, útközben történt a baleset), valamint hogy átlagos napja volt a cégnél, amikor hirtelen felébredt a kórházban.

Nem tudta elhinni, hogy egy teljes hét eltelt közben.”

