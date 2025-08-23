A kollégád átgázol rajtad? Íme, hogyan állíthatod meg

Sok esetben az átgázoló viselkedés a versenyből vagy a megfelelési kényszerből fakad, amelyet az érintett talán másokra kényszerít. Az ilyen hozzáállás általában az elismerés vagy a vezetői figyelem elérésére irányul, és motivációját az egyéni sikerhajhászás táplálja.
Beszélj vele!
A kommunikáció kulcsfontosságú tényező, amikor egy átgázoló kollégával szembesülsz. Fontos, hogy kifejezd az érzéseidet, és egyértelműen közöld, hogyan hat rád a viselkedése. Az őszinte beszélgetés elősegítheti, hogy a másik fél is megértse a helyzetet az önmaga szempontjából.
Kezdd azzal, hogy nyugodt környezetet teremtesz, ahol mindkét fél kényelmesen érzi magát. Beszélj a saját élményeidről, és próbálj meg konstruktívan, higgadtan érvelni, elkerülve az érzelmi kirobbanásokat, amelyek esetleg elmérgesíthetik a helyzetet.
Fejleszd önmagad, hogy készen állj
Ha úgy érzed, hogy egy kolléga gyakran próbál meg átgázolni rajtad, akkor fontos lépés az önismeret és a saját személyiséged megerősítése. Meg kell találnod azokat a módszereket, amelyek segítenek megőrizni a nyugalmadat és a hatékonyságodat, amikor ilyen szituációkba kerülsz.
Fejleszd a döntésképességedet és a problémamegoldó készségedet is, hogy képes legyél az esetleges konfliktushelyzeteket a saját javadra fordítani. Mindemellett az érzelmi intelligencia fejlesztése is kulcsfontosságú, hiszen ezáltal jobban megérted és kezelni tudod a saját érzelmeidet, valamint az mások reakcióit.