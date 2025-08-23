A kollégád átgázol rajtad? Íme, hogyan állíthatod meg
A kollégád átgázol rajtad? Íme, hogyan állíthatod meg

Farkas Izabella
Írta 2025.08.23.

Az emberi kapcsolatok összetettsége egy munkahelyen különösen érzékelhető, hiszen az iroda falai között olyan egyének találkoznak nap mint nap, akik gyakran teljesen eltérő háttérből és életfelfogással érkeznek. Ezen belül is különleges kihívást jelent, ha valaki úgy érzi, hogy egy kollégája folyamatosan átgázol rajta. Elsődlegesen fontos megérteni, hogy mi az oka annak, hogy egyes emberek így viselkednek, és milyen szándék rejtőzik a tetteik mögött.

Sok esetben az átgázoló viselkedés a versenyből vagy a megfelelési kényszerből fakad, amelyet az érintett talán másokra kényszerít. Az ilyen hozzáállás általában az elismerés vagy a vezetői figyelem elérésére irányul, és motivációját az egyéni sikerhajhászás táplálja.

Beszélj vele!

A kommunikáció kulcsfontosságú tényező, amikor egy átgázoló kollégával szembesülsz. Fontos, hogy kifejezd az érzéseidet, és egyértelműen közöld, hogyan hat rád a viselkedése. Az őszinte beszélgetés elősegítheti, hogy a másik fél is megértse a helyzetet az önmaga szempontjából.

Kezdd azzal, hogy nyugodt környezetet teremtesz, ahol mindkét fél kényelmesen érzi magát. Beszélj a saját élményeidről, és próbálj meg konstruktívan, higgadtan érvelni, elkerülve az érzelmi kirobbanásokat, amelyek esetleg elmérgesíthetik a helyzetet.

Fejleszd önmagad, hogy készen állj

Ha úgy érzed, hogy egy kolléga gyakran próbál meg átgázolni rajtad, akkor fontos lépés az önismeret és a saját személyiséged megerősítése. Meg kell találnod azokat a módszereket, amelyek segítenek megőrizni a nyugalmadat és a hatékonyságodat, amikor ilyen szituációkba kerülsz.

Fejleszd a döntésképességedet és a problémamegoldó készségedet is, hogy képes legyél az esetleges konfliktushelyzeteket a saját javadra fordítani. Mindemellett az érzelmi intelligencia fejlesztése is kulcsfontosságú, hiszen ezáltal jobban megérted és kezelni tudod a saját érzelmeidet, valamint az mások reakcióit.

istockphoto.com

