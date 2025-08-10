A Föld végül megbosszulja, hogy olyan hosszú ideig kihasználtuk

A Föld a lakóhelyünk, amit óvnunk és ápolnunk kellene, akár csak a kertünket, vagy lakásunkat. Olyan alapvető számunkra itt élnünk, hogy észre sem vesszük, hogy mennyi mindent tesz értünk ez a bolygó. Azonban a forrásai végesek és egy idő után kénytelen visszavenni mindent, amit elvettünk tőle. Lehet, hogy ennek pont most jön el az ideje?

Katasztrófafilmek a valóságban

Van a katasztrófafilmekben valami roppant elgondolkodtató, ami több millió embert képes leültetni a TV elé. Amikor megnézünk egy ilyen filmet, általában hatással van ránk és talán mindannyian feltesszük magunknak a kérdést, miszerint: „Mi van, ha ez a mi életünkben is bekövetkezik?” A maják 2012-re jósolták a világvégét, amiből film is született. Mindenkiben ott volt a félsz, hogy mi van, ha tényleg bekövetkezik az a sok szörnyű dolog, ami a filmben is megtörtént? Aztán túléltük 2012-őt, 2020-at és úgy néz ki, még 2022 is meg lesz.

Ezeknek a filmeknek viszont van alapjuk. Hosszú évek óta hallgatjuk a globális felmelegedésről szóló jóslatokat és bár ma még csak jóslatok, ha így folytatjuk, valósággá válnak. Amitől ma még csak a filmvásznon keresztül félünk, évek múltán könnyen a saját valóságunk is lehet. Persze tekintsünk el a hollywood-i túlzástól, de a mondanivalója ezeknek a filmeknek meglehetősen sokatmondók.