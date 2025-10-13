5+1 klasszikus magyar regény, amit idén ősszel el kell olvasnod
Unsplash

5+1 klasszikus magyar regény, amit idén ősszel el kell olvasnod

Farkas Izabella
Írta 2025.10.13.

Ahogy beköszönt az ősz, és a nappalok egyre rövidebbé válnak, kevés jobb dolog van, mint egy pohár forró teával bekuckózni egy puha pléd alá, és elmerülni egy elragadó, gondolatébresztő könyv világában. Az őszi hónapokhoz tökéletes választás lehet néhány klasszikus magyar szépirodalmi regény, amelyek különleges hangulatukkal és időtálló üzeneteikkel varázsolnak el minket. Ebben a cikkben öt ilyen művet ajánlunk figyelmedbe, amelyek nemcsak a magyar irodalom kirakatát gazdagítják, hanem az évszak szellemében elgondolkodtató és érzelemdús olvasmányélményt is nyújtanak.

Édes Anna – Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső egyik legismertebb műve, az Édes Anna, a társadalmi viszonyok finom szövetéből kibontakozó tragikus sorsot mutatja be. A cselédlány, Anna története, aki egy polgári családban szolgál, majd egy elkerülhetetlen bűncselekményt követ el, tökéletes tükröt tart a korabeli magyar társadalom elé. Az író mesterien ábrázolja a szereplők belső vívódásait és a feszültséggel teli légkört, ami az olvasót arra készteti, hogy újra és újra elgondolkodjon a személyes szabadság, az alárendeltség és az elfojtott érzelmek kérdésein.

Az őszi melankólia és a mindennapi élet árnyalatainak érzékeltetése Kosztolányi írásművészetének egyik kiemelkedő eleme, amely különösen alkalmas arra, hogy az olvasót magával ragadja ennek a korántsem idilli világnak a mélyére.

Az ajtóSzabó Magda

Egy igazi őszi klasszikus. Szabó Magda mesterműve két nő – az írónő és a titokzatos Emerenc – különös kapcsolatán keresztül beszél bizalomról, bűntudatról és az emberi lélek mélységeiről.

Olvasás közben olyan, mintha egy vastag, régi takaróba burkolóznál, miközben minden mondat lassan beivódik a lelkedbe. Az Ajtó nemcsak egy történet, hanem egy tükör: megmutatja, mennyire nehéz igazán közel engedni valakit magunkhoz – és mennyire fáj, ha elveszítjük.

IszonyNémeth László

Ez a regény mély és nyugtalanító, de pont ezért zseniális. A női lélek legbelsőbb zugaiba visz el, és megmutatja, milyen az, amikor valaki nem tud – vagy nem mer – megfelelni a társadalmi elvárásoknak.

A főhős, Kárász Nelli szemszögéből látjuk, hogyan válik a házasság egyfajta börtönné, és hogyan próbál kitörni belőle. Ez a könyv nem könnyed olvasmány, de nagyon is aktuális: nőként ma is sokszor érezzük, hogy a „jó feleség” szerepe mögött elveszik a valódi énünk.

Ősszel, amikor minden kicsit befelé fordul, ez a történet tökéletesen illik a hangulathoz.

