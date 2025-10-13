5+1 klasszikus magyar regény, amit idén ősszel el kell olvasnod

Édes Anna – Kosztolányi Dezső
Kosztolányi Dezső egyik legismertebb műve, az Édes Anna, a társadalmi viszonyok finom szövetéből kibontakozó tragikus sorsot mutatja be. A cselédlány, Anna története, aki egy polgári családban szolgál, majd egy elkerülhetetlen bűncselekményt követ el, tökéletes tükröt tart a korabeli magyar társadalom elé. Az író mesterien ábrázolja a szereplők belső vívódásait és a feszültséggel teli légkört, ami az olvasót arra készteti, hogy újra és újra elgondolkodjon a személyes szabadság, az alárendeltség és az elfojtott érzelmek kérdésein.
Az őszi melankólia és a mindennapi élet árnyalatainak érzékeltetése Kosztolányi írásművészetének egyik kiemelkedő eleme, amely különösen alkalmas arra, hogy az olvasót magával ragadja ennek a korántsem idilli világnak a mélyére.
Az ajtó – Szabó Magda
Egy igazi őszi klasszikus. Szabó Magda mesterműve két nő – az írónő és a titokzatos Emerenc – különös kapcsolatán keresztül beszél bizalomról, bűntudatról és az emberi lélek mélységeiről.
Olvasás közben olyan, mintha egy vastag, régi takaróba burkolóznál, miközben minden mondat lassan beivódik a lelkedbe. Az Ajtó nemcsak egy történet, hanem egy tükör: megmutatja, mennyire nehéz igazán közel engedni valakit magunkhoz – és mennyire fáj, ha elveszítjük.
Iszony – Németh László
Ez a regény mély és nyugtalanító, de pont ezért zseniális. A női lélek legbelsőbb zugaiba visz el, és megmutatja, milyen az, amikor valaki nem tud – vagy nem mer – megfelelni a társadalmi elvárásoknak.
A főhős, Kárász Nelli szemszögéből látjuk, hogyan válik a házasság egyfajta börtönné, és hogyan próbál kitörni belőle. Ez a könyv nem könnyed olvasmány, de nagyon is aktuális: nőként ma is sokszor érezzük, hogy a „jó feleség” szerepe mögött elveszik a valódi énünk.
Ősszel, amikor minden kicsit befelé fordul, ez a történet tökéletesen illik a hangulathoz.