Kis távolság, nagy élmény – ezért lettem újra a belföldi utazások szerelmese

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Kis távolság, nagy élmény – ezért...

Kis távolság, nagy élmény – ezért lettem újra a belföldi utazások szerelmese

Nyul Debóra
Írta 2025.10.24.

Gyerekként a családommal sok hétvégén úton voltunk – de nem repülőn vagy autópályán távoli úti célok felé, hanem Magyarország kincsei között barangoltunk. A szüleim mindig is hittek abban, hogy először a saját hazánkat kell igazán megismerni. A kirándulások a mindennapjaink részét képezték – különösen a vasárnapok teltek gyakran úgy, hogy egy hátizsák, egy-két szendvics és egy jó túraútvonal volt csak a terv.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A Balaton különösen nagy kedvencem volt, azon belül is Balatonfüred. Ez a hely a mai napig nosztalgiát ébreszt bennem: a Tagore sétányon sétálni, valami finomat ebédelni a parton, vagy fagyizni egyet a nyári estéken – ezek az emlékek mélyen belém égtek. Emellett szinte az összes magyar várat meglátogattuk az évek során, és minden helyhez kötődik egy-egy történet, családi nevetés vagy kaland. Később azonban egy időre háttérbe kerültek az ilyen utazások, de ma már tudom, hogy hosszú távon nagy szükségem van rájuk.

A külföld csábítása – és tanításai

A felnőttkor új lehetőségeket hozott, amik egyre elérhetőbbé tették a világot. Megízleltem a tengerpartok, az alpesi tavak, az óvárosok és egzotikus konyhák világát. Élmény volt elmerülni más kultúrákban, és felfedezni, milyen sokszínű a világ.

De ezek az élmények nem csupán a szépségről szóltak – egy idő után elkezdtem más szemmel nézni a saját országomat is. Megtudtam jobban értékelni azt, ami itthon van, amit addig talán magától értetődőnek vettem. A külföldi utazások tanítottak meg arra igazán, mekkora érték a közelség, az otthonosság és a saját kultúránk.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

A legstílusosabb barátaim már mind ezeket az őszi táskákat viselik

A legstílusosabb barátaim már mind ezeket az őszi táskákat viselik
Nehezen veszed rá magad az edzésre? Próbáld ki ezt a pszichológiai trükköt

Nehezen veszed rá magad az edzésre? Próbáld ki ezt a pszichológiai trükköt
10 zöldség és gyümölcs, amit ne fagyassz le – mert élvezhetetlen lesz

10 zöldség és gyümölcs, amit ne fagyassz le – mert élvezhetetlen lesz
A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni

A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni
5 alacsony kalóriás nyári finomság, amivel megúszhatod hízás nélkül a nyarat

5 alacsony kalóriás nyári finomság, amivel megúszhatod hízás nélkül a nyarat
Január 6. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik

Január 6. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK