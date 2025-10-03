„Kiruccantam Máltára most ősszel, és de jól is tettem!”

Málta apró mérete ellenére számos izgalmas élményt kínál. Az őszi látogatásunk során felfedeztük a sziget történelmi kincseit és élveztük a mediterrán hangulatot.

Évente egyszer elutazunk valahova néhány napra – csak kettesben. A lányunk születése óta különösen fontos nekünk ez a kis rituálé, mert olyan időt jelent, amit kizárólag egymásra szánunk.

Idén egy kedvező repülőjegy indította el az ötletet, úgyhogy végül Máltán kötöttünk ki. Bár az apró sziget elsőre szerénynek tűnhet, hamar kiderült, hogy történelmével, mediterrán hangulatával és a tenger közelségével több napra is bőven tartalmas úti célt biztosít.

Rugalmas megoldások egy apró szigeten, avagy mindent a közlekedésről

Tudatosan döntöttünk úgy, hogy ezúttal nem bérlünk autót, és egyáltalán nem bántuk meg. A csoportokban olvastam, hogy nagyon nehézkes a parkolás és gyakoriak a dugók, úgyhogy megvettük a helyi „közlekedési kártyát" (Tallinja), amit szinte teljesen kihasználtunk. Az előrejelzések ellenére hétköznap pontosan, sűrűn jöttek a buszok, és a hírhedt zsúfoltság helyett inkább kényelmes, könnyen követhető utazásban volt részünk.

Az egyetlen vasárnapunk a szigeten ünnepnapra esett, úgyhogy azért belekóstolhattunk abba, milyen a nyári zsúfoltság Máltán. Sokkal inkább érezhető volt a tömeg okozta kellemetlenség, de mivel előre készültünk, ebből is sikerült jól kijönnünk. Letöltöttük az Uber és a Bolt alkalmazásokat, így amikor hosszú lett volna a várakozás, egyszerűen hívtunk egy autót. Egy-egy út ára 8–12 euró volt, és sokszor órákat spóroltunk vele. Összességében még így, a kártyát kiegészítve is jóval olcsóbban jött össze az egész projekt, mintha béreltünk volna egy autót, amivel csak gond lett volna a parkolás.

Gozóra fast ferryvel utaztunk át Vallettából, ami szintén óriási könnyebbségnek bizonyult, hiszen nem kellett a távoli kikötőig elbuszoznunk, a menetidő pedig mindössze 45 perc volt. Visszafelé bónuszként kaptunk egy ingyenes liftjegyet, ami igazán kellemes meglepetést jelentett, mert egyébként is szerettük volna megúszni a lépcsőzést, és a fővárosban levő szállásunkhoz a Barrakka Lift segítségével akartunk visszajutni.

