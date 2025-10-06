A kinti kutyád levizeli a bejárati ajtót? Ez lehet a megoldás
iStock

A kinti kutyád levizeli a bejárati ajtót? Ez lehet a megoldás

Farkas Izabella
Írta 2025.10.06.

A kutyák viselkedése gyakran rejtélyes lehet, főleg, ha számunkra érthetetlen szokásokat vesznek fel. Egy ilyen probléma, amivel sok gazdi szembesül, amikor a kinti kan kutyájuk rendszeresen levizeli az ajtókat. De mi lehet ennek az oka, és hogyan lehetne leszoktatni erről a kellemetlen szokásról? Most alaposan utánajárunk ennek a viselkedési formának, hogy felvértezve és tudatosabban tudjunk cselekedni.

Miért vizeli le a kutya az ajtót?

A kutya jelző viselkedése nem csak számunkra, de számára is sokszor rejtélyes lehet. A levizelés, mint szokás szorosan összefügg a terület megjelölésével, ami ösztönösen alakul ki bennük. Főleg a kan kutyákra jellemző ez a viselkedés, mert számukra a területük kijelölése kiemelten fontos feladat.

Amikor a kutya levizeli az ajtót, az gyakran annak a jele, hogy a saját határait akarja kijelölni, és jelezni akár a birtokló természetét is. Sok esetben pedig az is állhat a háttérben, hogy más állatok jelenlétét érzi a területen és szükségesnek érzi felhívni a figyelmet a saját „birtokjogára”.

