„Beadtam a válópert és felszabadultam” – Mi volt a legnagyobb élményed a komfortzónádon túl?

Egyéjszakás kaland, egyedül utazás, motorvásárlás: Mi volt az utolsó dolog, amit azért tettél, mert egyszerre volt ijesztő és izgalmas? A komfortzónából kilépni egyszerre félelmetes és felszabadító érzés, te mit próbálnál ki, amit eddig sosem mertél?

Zuhanás

Kiskoromban volt egy balesetem – leestem a tetőről – és azóta voltak zuhanásos rémálmaim. Egy nap elegem lett és befizettem egy ejtőernyős tandemugrást. A repülőben potyogtak a könnyem ugrás előtt, de nem hátráltam meg. A földet érés után percekig ugráltam örömömben és a rémálmok megszűntek, mert jó emlék lett a szabadesés.

Futó kaland

Világéletemben igazi jókislány voltam, aztán 32 éves koromban szakítottunk a vőlegényemmel, akiről azt hittem, hogy vele fogom leélni az életemet. A barátnőim ki akartak rángatni a letargiából és elvittek bulizni. Ahogy egykedvűen iszogattam a kólámat a táncparkett szélén, odalépett hozzám egy jóképű, hirtelenszőke srác és megszólított. Először le akartam rázni, de nagyon jó dumája volt és akkor jobban megnéztem: vagy tíz évvel fiatalabb volt nálam és látszott a szemén, hogy igazi csibész.

Hirtelen elkapott a vágy, pedig még sosem történt velem ilyen: minden barátommal minimum háromszor randiztam, mielőtt lefeküdtem velük. Most azonban éreztem, hogy nekem kell ez a srác, ma éjszakára. Hazavittem és nem bántam meg, szuper volt. Tapintatosan hajnalban távozott és örökre egy jó élmény maradt, pedig pár éve még megbotránkoztam volna ezen.