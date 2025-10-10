„Kihullott a hajam fele” – Nők, akik a menopauza miatt váltak el
iStock

„Kihullott a hajam fele” – Nők, akik a menopauza miatt váltak el

Szőke Angéla
Írta 2025.10.10.

A menopauza sok nő életét megváltoztatja, és gyakran a házasságok végét is jelentheti. A nők 73 százaléka a klimaxot okolja a válásáért, ami gyakran egybeesik a 45-55 éves korral.

Egy kutatás szerint a nők 73 százaléka a klimaxot okolja házassága felbomlásáért – ami egybeesik a 45-55 éves korral, amikor a legtöbb válás történik -, de miért van ez?

Szex

A libidóm a béka feneke alá süllyedt. De olyan szinten, hogy gondolni sem tudtam a szexre. A férjem folyamatosan próbálkozott, de én menekültem előle. Mondtam neki, hogy ne haragudjon, de még a gondolatára is borzongok, hogy lefeküdjek vele. Ezen megsértődött – érthető okból – és elváltunk. A libidóm azóta sem jött vissza, úgyhogy jól elvagyok egyedül.

