Kevés a hely a konyhában? Így növelheted meg a munkafelületet
iStock

Kevés a hely a konyhában? Így növelheted meg a munkafelületet

Schuster Borka
2025.10.27.

A konyha sokak számára a lakás szíve, de gyakran épp itt szembesülünk a legnagyobb helyhiánnyal. Szerencsére léteznek egyszerű és költséghatékony megoldások, amelyekkel bővítheted a konyhapultot anélkül, hogy nagyobb lakásba kellene költöznöd.

A konyha sokak számára a lakás szíve, de gyakran épp itt szembesülünk a legnagyobb helyhiánnyal, ami nem is csoda: miközben ez a helyiség sokszor alig néhány négyzetméter, rengeteg esemény zajlik itt. Készülnek a gyors reggelik és a családi ebédek, le akarjuk tenni valahová a tabletet, amiről a receptet követjük, közben esetleg beül hozzánk a gyerek házi feladatot írni, vagy az áthívott barátaink gyűlnek össze körülöttünk.

Ilyenkor különösen érezzük: ha kicsi a munkapult, minden apró felület kincsnek számít. Szerencsére léteznek egyszerű és költséghatékony megoldások, amelyekkel bővítheted a konyhapultot anélkül, hogy nagyobb lakásba kellene költöznöd vagy teljes felújításba fognál. Íme néhány praktikus ötlet, amivel több helyet varázsolhatsz a főzéshez és az előkészületekhez.

Használd ki a falakat

A konyhapult körüli falak sokszor üresen maradnak, pedig rengeteg extra felületet nyerhetsz, ha okosan hasznosítod őket. Felrakhatsz például falra szerelhető polcokat vagy síneket, ahová akaszthatod a fakanalakat, merőkanalakat vagy akár kisebb serpenyőket.

Olvass még a témában

Egy falra rögzített, lehajtható asztalka szükség esetén plusz munkafelületet ad, és használaton kívül egyszerűen felhajtható.

