„Rejtsd a pénzt a fagyasztóba!” 5+1 furfangos hely, ahová elrejtheted a készpénzt

Hiába a biztonsági ajtó vagy a fémrács, a betörés ellen sajnos nincs biztos megoldás, azonban sosem lehet tudni, mikor lesz szükségünk készpénzre, így nem árt otthon tartani egy kisebb – vagy nagyobb – összeget. Az emberek többsége a matrac alatt tartja, vagy a ruhásszekrényben egy kabát zsebében. A kávé- vagy cukortartó szintén népszerű tartó a dugipénznek, ahogy a könyv lapjai között vagy a borítékban a fiók alá felragasztott megoldás is.
Ezekkel rejtekhelyekkel mindössze annyi a gond, hogy a betörők pont itt fogják keresni a pénzt legelőször.
Ha a rablónak elég ideje van, nagyon kicsi az esélye, hogy egy dörzsölt bűnöző ne találja meg készpénzünket, azonban mindenképpen érdemes megnehezíteni a dolgát.
Az alábbi rejtekhelyek nagy mértékben csökkentik annak az esélyét, hogy a betörők rátaláljanak titkos kis bankunkra.
1/6 Fagyasztó
A hűtőszekrény nem szokatlan rejtekhely a pénznek, azonban a fagyasztóra kevesen gondolnak, mint potenciális titkos széf.
Pedig remek megoldás, mindössze arra kell figyelnünk, hogy a pénzt mindig vízhatlan zacskóba tegyük, akár több réteget is használva, nehogy elázzanak a bankjegyek egy esetleges leolvadás esetén.
Az összetekert pénzt tedd egy megbontott, de nem teljesen üres mirelit étel zacskójába, itt tényleg csak akkor találják meg, ha nagyon alaposan kutatják át a lakást.
2/6 Macska alom
Itt biztosan nem lesz gusztusa pénzt keresni a betörőnek. Tedd a pénzt egy borítékba és ragasztószalaggal rögzítsd a cica alomtáljájának az aljához.
Amennyiben fedeles alomdobozt használsz, még jobb az esélyed, hiszen a tető aljára ragasztott boríték relatív nagy biztonságban van itt.
Senkinek nincs kedve a macskaalomban turkálni, valószínűleg még egy tolvajnak sem.
Minden lakásban van egy „karácsonyfadíszek” feliratú doboz, amiben fényes girlandok, csillogó gömbök és mindenféle karácsonyi csecsebecse található.
Ebben a színpompás forgatagban nem nehéz elrejteni valamit, megtalálni viszont annál nehezebb. Ha a bezacskózott pénzt elrejted valamelyik dekorációs tárgy belsejébe, akkor sem találja meg egyből a tolvaj, ha át is túrja a doboz tartalmát.