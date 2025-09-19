„Rejtsd a pénzt a fagyasztóba!” 5+1 furfangos hely, ahová elrejtheted a készpénzt

Hiába a biztonsági ajtó vagy a fémrács, a betörés ellen sajnos nincs biztos megoldás, azonban sosem lehet tudni, mikor lesz szükségünk készpénzre, így nem árt otthon tartani egy kisebb – vagy nagyobb – összeget. Az emberek többsége a matrac alatt tartja, vagy a ruhásszekrényben egy kabát zsebében. A kávé- vagy cukortartó szintén népszerű tartó a dugipénznek, ahogy a könyv lapjai között vagy a borítékban a fiók alá felragasztott megoldás is.

Ezekkel rejtekhelyekkel mindössze annyi a gond, hogy a betörők pont itt fogják keresni a pénzt legelőször.

Ha a rablónak elég ideje van, nagyon kicsi az esélye, hogy egy dörzsölt bűnöző ne találja meg készpénzünket, azonban mindenképpen érdemes megnehezíteni a dolgát.

Az alábbi rejtekhelyek nagy mértékben csökkentik annak az esélyét, hogy a betörők rátaláljanak titkos kis bankunkra.