„Rejtsd a pénzt a fagyasztóba!” 5+1 furfangos hely, ahová elrejtheted a készpénzt
iStock

„Rejtsd a pénzt a fagyasztóba!” 5+1 furfangos hely, ahová elrejtheted a készpénzt

Szőke Angéla
Írta 2025.09.19.

Hiába a biztonsági ajtó vagy a fémrács, a betörés ellen sajnos nincs biztos megoldás, azonban sosem lehet tudni, mikor lesz szükségünk készpénzre, így nem árt otthon tartani egy kisebb – vagy nagyobb – összeget. Az emberek többsége a matrac alatt tartja, vagy a ruhásszekrényben egy kabát zsebében. A kávé- vagy cukortartó szintén népszerű tartó a dugipénznek, ahogy a könyv lapjai között vagy a borítékban a fiók alá felragasztott megoldás is.

Ezekkel rejtekhelyekkel mindössze annyi a gond, hogy a betörők pont itt fogják keresni a pénzt legelőször.

Ha a rablónak elég ideje van, nagyon kicsi az esélye, hogy egy dörzsölt bűnöző ne találja meg készpénzünket, azonban mindenképpen érdemes megnehezíteni a dolgát.

Az alábbi rejtekhelyek nagy mértékben csökkentik annak az esélyét, hogy a betörők rátaláljanak titkos kis bankunkra.

1/6 Fagyasztó

Fagyasztó
A hűtőszekrény nem szokatlan rejtekhely a pénznek, azonban a fagyasztóra kevesen gondolnak, mint potenciális titkos széf.

Pedig remek megoldás, mindössze arra kell figyelnünk, hogy a pénzt mindig vízhatlan zacskóba tegyük, akár több réteget is használva, nehogy elázzanak a bankjegyek egy esetleges leolvadás esetén.

Az összetekert pénzt tedd egy megbontott, de nem teljesen üres mirelit étel zacskójába, itt tényleg csak akkor találják meg, ha nagyon alaposan kutatják át a lakást.

2/6 Macska alom

Macska alom
Itt biztosan nem lesz gusztusa pénzt keresni a betörőnek. Tedd a pénzt egy borítékba és ragasztószalaggal rögzítsd a cica alomtáljájának az aljához.

Amennyiben fedeles alomdobozt használsz, még jobb az esélyed, hiszen a tető aljára ragasztott boríték relatív nagy biztonságban van itt.

Senkinek nincs kedve a macskaalomban turkálni, valószínűleg még egy tolvajnak sem.

3/6 Karácsonyfadíszek közé

Karácsonyfadíszek közé
Minden lakásban van egy „karácsonyfadíszek” feliratú doboz, amiben fényes girlandok, csillogó gömbök és mindenféle karácsonyi csecsebecse található.

Ebben a színpompás forgatagban nem nehéz elrejteni valamit, megtalálni viszont annál nehezebb. Ha a bezacskózott pénzt elrejted valamelyik dekorációs tárgy belsejébe, akkor sem találja meg egyből a tolvaj, ha át is túrja a doboz tartalmát.

