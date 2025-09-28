Későn vagy korán házasodik majd? Születési hónapja elárulja

Sokan már fiatalon tervezgetik esküvőjüket, míg mások csak később érzik ennek szükségét. Nézzük meg, mit mond el születési hónapja az Ön házassági terveiről.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Van, aki már kamaszkorában elképzeli a nagy napot: a ruhát, a dekorációt és azt is, ki áll majd vele az oltár előtt. Mások pedig még harminc fölött sem érzik sürgetőnek a kérdést, sőt, kicsit feszengeni kezdenek, ha valaki a „Mikor lesz az esküvő?” témát emlegeti.

Január

Ha januárban születtél, akkor nálad minden a stabilitásról szól. Nem rohansz fejjel a falnak, és nem hagyod, hogy a rózsaszín köd elhomályosítsa a józan ítélőképességedet. Akkor köteleződsz el, ha minden szempontból biztonságban érzed magadat és tudod, hogy hosszú távon is működni fog a kapcsolat, amit választottál. Emiatt sokszor később mondod ki az igent, de amikor eljön a pillanat, az már tényleg örökre szól.

A cikk folytatódik, lapozz!