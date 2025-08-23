Késleltetett gyász: miért az új kapcsolatban jön elő az ex?

A gyász, bár számos helyzetben a halállal összekapcsolódó fogalomként él, valójában bármilyen jelentős veszteség vagy változás eredményeként megjelenhet az életünkben. Amikor egy párkapcsolat véget ér, az is gyászt vonhat maga után, és ez az érzelmi feldolgozás olykor nem azonnal történik meg.

Mi is az a késleltetett gyász?

Fontos megérteni, hogy a késleltetett gyász nem azt jelenti, hogy valaki örökre beleragad a múltba; sokkal inkább azt, hogy az érzelmi feldolgozás időben elítélődhet. Lehet, hogy az új kapcsolatban jönnek elő azok az érzések, amelyeket még nem dolgoztunk fel teljesen az előző párkapcsolat lezárásához kötődően.

Miért jelenik meg a gyász az új kapcsolatban?

Az új kapcsolatba lépve gyakran szembesülünk azokkal a helyzetekkel, amelyek az előző kapcsolatban is meghatározóak voltak. Bár az új partnerünk különbözhet az ex-párunktól, mégis előfordulhat, hogy az egykori érzelmi traumák „aktiválódnak”.

Ezek az érzések társulhatnak bizonyos viselkedésmintákhoz, amelyek az előző kapcsolat során alakultak ki bennünk, esetleg olyan helyzetekhez, ahol ismételten szembekerülünk hasonló problémákkal. Emiatt az új kapcsolat gyakran késztet arra bennünket, hogy számot vessünk a múltbeli sérelmekkel, fájdalmakkal, amelyeket addig esetleg eltemettünk.

