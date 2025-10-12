10 tény a párkapcsolatokról, ami bizony keserű pirula, de igaz 
Depositphotos

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / 10 tény a párkapcsolatokról, ami bizony...

10 tény a párkapcsolatokról, ami bizony keserű pirula, de igaz 

Szőke Angéla
Írta 2025.10.12.

Vannak igazságok, amiket nehezen fogadunk el, ilyen az alábbi tíz szomorú tény is.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/10 Idő

Idő
Mindenkinek van ideje arra, amit akar. Jártam már háromgyerekes elvált bankár apukával is - aki tényleg nagyon elfoglalt volt, mégis tudott időt szakítani a randijainkra – és olyan link munkanélküli tökfejjel is, aki soha nem ért rá, de a haverjaival mindig tudott lógni. Aki azzal a kifogással jön, hogy nincs ideje, engedd el, mert ha érdekelnéd, szakítana rád.

2/10 Amíg

Amíg
„Boldogan éltek, amíg meg nem haltak” - hallottuk minden mese végén, amikor a szerelmespár elandalgott a naplementébe. A valóságban viszont ez úgy megy, hogy a naplementés, rózsaszín-szemüveges fázisnak pár hónap alatt vége és utána kezdődik a kemény munka. Mert egy kapcsolaton dolgozni kell, ha azt akarod, hogy működjön, ugyanis meg kell tanulnotok, hogyan kell tartósan szeretni egymást.

Olvass még a témában

3/10 Viszonzás

Viszonzás
Ha valaki nem szeret, a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem fog, mert ez nem így működik. Valaki szerelmét nem elnyered: vagy szeret vagy sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltál nekik elég jó, mert a szerelmet nem kiérdemeljük. (Lehetsz te a legzamatosabb barack, ha az illető nem szereti a barackot). Ne hibáztasd magad, amiért szeret úgy, ahogy te akarod, inkább tanuld meg ott keresni a szerelmet, ahol van.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Ne járj pszichopatával!” – Milyen tanácsot adnál a 10 évvel fiatalabb énednek?

„Ne járj pszichopatával!” – Milyen tanácsot adnál a 10 évvel fiatalabb énednek?
10 tény a párkapcsolatokról, ami bizony keserű pirula, de igaz 

10 tény a párkapcsolatokról, ami bizony keserű pirula, de igaz 
1 perc alatt elkészülnek ezek a házi testradírok. WOW

1 perc alatt elkészülnek ezek a házi testradírok. WOW
Ez a jó alvás 5 titka a skandinávok szerint

Ez a jó alvás 5 titka a skandinávok szerint
7 elképesztő dolog, amire fel lehet használni a pitypangot

7 elképesztő dolog, amire fel lehet használni a pitypangot
Minden nap számít, mibe öltözöl. Így befolyásolja a lelkiállapotodat

Minden nap számít, mibe öltözöl. Így befolyásolja a lelkiállapotodat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK