10 tény a párkapcsolatokról, ami bizony keserű pirula, de igaz 

Ha valaki nem szeret, a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem fog, mert ez nem így működik. Valaki szerelmét nem elnyered: vagy szeret vagy sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltál nekik elég jó, mert a szerelmet nem kiérdemeljük. (Lehetsz te a legzamatosabb barack, ha az illető nem szereti a barackot). Ne hibáztasd magad, amiért szeret úgy, ahogy te akarod, inkább tanuld meg ott keresni a szerelmet, ahol van.



