„Írj levelet az exednek, de ne küldd el neki!” – Ez az, ami szakítás után biztosan segít

Mikor valaki összetöri a szíved, ott maradsz egyedül egy csomó kérdéssel. Én rontottam el? Valami rosszat tettem? Talált valakit, aki jobb nálam? Ilyen gondolatokkal kínozzuk magunkat és azt hisszük, megkönnyebbülnénk, ha ezekre választ kapnánk.

Ezekre a kérdésekre azonban egyrészt nem kapunk választ, másrészt az sem könnyítene meg semmit, ha az ex megválaszolná őket. Mikor megcsalnak vagy elhagynak minket az mindig fájdalommal, értetlenséggel és frusztrációval jár. Utána hetekig csak arra várunk, hogy felhívjon minket vagy megírja az illető, hogy hibázott és nem tud nélkülünk élni. Állandóan a telefonunkat lessük, hátha ő írt, este az utolsó, reggel az első dolgunk az üzeneteinket ellenőrizni. A legrosszabb – jártam már így – mikor a másik nem is hajlandó válaszolni és teljesen megszakítja a kommunikációt, mikor még annyi kérdésünk és mondanivalónk lenne számára.

Ez a helyzet megalázó, méltatlan és végtelenül szomorú, mert mi is tudjuk, hogy nem fog megtörténni, amire várunk. Mégis reménykedünk és arról ábrándozunk, hogyan reagálunk majd, ha bűnbánóan jön visszakönyörögni magát a kedves. Mikor pár évvel ezelőtt én is ebben a helyzetben voltam, végső elkeseredésemben beírtam a Google keresőjébe – nem viccelek – hogy „hogyan dolgozzuk fel, ha összetörték a szívünket?” Rákattintottam az első találatra, ahol az alábbi menüsor tárult elém:

A kérdések egy oldalon keresztül folytatódtak, szörnyűbbnél szörnyűbb lehetséges szituációkkal. Mivel az én eseteben „mindössze” annyi történt, hogy egy nagy összeveszés után az ex nem akarta folytatni a kapcsolatot, egyből „jobban” éreztem magam. Szembesültem azzal, hogy sokkal rosszabb helyzetben is lehetnék, így pár fokkal kevésbé sajnáltam magam.

