Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz

Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz
istockphoto.com / sanjeri

Címlap / Otthon / Kert és terasz / Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz

Schuster Borka
Írta 2025.08.09.

Ha te is a növényeid tövéhez öntöd a reggeli kávéd maradékát, vagy a kávézaccal dúsítod a virágföldet, a kertészek által évszázadok óta továbbadott tippet követed.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/3 De vajon tényleg jót teszel ezzel a virágaidnak?

De vajon tényleg jót teszel ezzel a virágaidnak?
A kávézacc számos olyan tápanyagot tartalmaz, ami miatt népszerű talajjavítója lehet a kertnek, többek között nitrogént, káliumot, magnéziumot és rezet. A lefőzött kávé, bár kevésbé tápanyagdús, még mindig tartalmaz bizonyos mennyiségben ezekből az elemekből. De mit is tudnak ezek a tápanyagok?


Nitrogén: A nitrogén a növények növekedése szempontjából létfontosságú makrotápanyag, amely elengedhetetlen a fehérjék és más alapvető növényi vegyületek szintéziséhez.


Kálium: Alapvető fontosságú a növények általános egészségéhez, mivel olyan folyamatokban vesz részt, mint a fotoszintézis, a tápanyagfelvétel és a vízszabályozás.


Magnézium: A klorofill egyik fő alkotóeleme, segíti a növények fotoszintézisét.


Réz: Bár kisebb mennyiségben szükséges, szerepet játszik az enzimatikus funkciókban és a fehérjeszintézisben.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK