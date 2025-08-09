Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz

A kávézacc számos olyan tápanyagot tartalmaz, ami miatt népszerű talajjavítója lehet a kertnek, többek között nitrogént, káliumot, magnéziumot és rezet. A lefőzött kávé, bár kevésbé tápanyagdús, még mindig tartalmaz bizonyos mennyiségben ezekből az elemekből. De mit is tudnak ezek a tápanyagok?





Nitrogén: A nitrogén a növények növekedése szempontjából létfontosságú makrotápanyag, amely elengedhetetlen a fehérjék és más alapvető növényi vegyületek szintéziséhez.





Kálium: Alapvető fontosságú a növények általános egészségéhez, mivel olyan folyamatokban vesz részt, mint a fotoszintézis, a tápanyagfelvétel és a vízszabályozás.





Magnézium: A klorofill egyik fő alkotóeleme, segíti a növények fotoszintézisét.





Réz: Bár kisebb mennyiségben szükséges, szerepet játszik az enzimatikus funkciókban és a fehérjeszintézisben.



