Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz

Ha te is a növényeid tövéhez öntöd a reggeli kávéd maradékát, vagy a kávézaccal dúsítod a virágföldet, a kertészek által évszázadok óta továbbadott tippet követed.
1/3 De vajon tényleg jót teszel ezzel a virágaidnak?
A kávézacc számos olyan tápanyagot tartalmaz, ami miatt népszerű talajjavítója lehet a kertnek, többek között nitrogént, káliumot, magnéziumot és rezet. A lefőzött kávé, bár kevésbé tápanyagdús, még mindig tartalmaz bizonyos mennyiségben ezekből az elemekből. De mit is tudnak ezek a tápanyagok?
Nitrogén: A nitrogén a növények növekedése szempontjából létfontosságú makrotápanyag, amely elengedhetetlen a fehérjék és más alapvető növényi vegyületek szintéziséhez.
Kálium: Alapvető fontosságú a növények általános egészségéhez, mivel olyan folyamatokban vesz részt, mint a fotoszintézis, a tápanyagfelvétel és a vízszabályozás.
Magnézium: A klorofill egyik fő alkotóeleme, segíti a növények fotoszintézisét.
Réz: Bár kisebb mennyiségben szükséges, szerepet játszik az enzimatikus funkciókban és a fehérjeszintézisben.