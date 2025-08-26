Karmikus visszatérések: miért jönnek vissza emberek a múltadból?
unsplash.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / Karmikus visszatérések: miért jönnek...

Karmikus visszatérések: miért jönnek vissza emberek a múltadból?

Farkas Izabella
Írta 2025.08.26.

Mindannyian átélhetjük azt az érzést, amikor valaki régi ismerősünk, egykori szeretőnk vagy barátunk hirtelen újra megjelenik az életünkben. Az ilyen visszatérések nem csupán véletlenek lehetnek; sokak számára ezek a találkozások mélyebb jelentőséggel bírnak. A karma, egy ősi hindu filozófiai fogalom, lehet egy lehetséges magyarázat arra, miért találkozunk újra ezekkel az emberekkel.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A karma az ok-okozat elvén alapul: a jelenlegi cselekedeteink és döntéseink meghatározzák jövőbeli tapasztalatainkat. Így azok az emberek, akik visszatérnek az életünkbe, valószínűleg valamilyen módon kapcsolódnak ahhoz, amit a múltban tettünk, akár velük, akár másokkal kapcsolatban.

Múltbeli kapcsolatok új megvilágításban

Az ilyen váratlan találkozások lehetőséget adnak, hogy újraértékeljük régi kapcsolati mintáinkat és befejezzük azokat az érzelmi szálakat, amelyek lezáratlanok maradtak. Talán van még valami, amit meg kell tanulnunk vagy meg kell oldanunk, ami akkoriban nem sikerült. Az ilyen karmikus visszatérések során esélyt kapunk arra, hogy átértékeljük és kijavítsuk a múlt hibáit, és ezzel egyidejűleg új perspektívából élhetjük meg a kapcsolatainkat.

Egy régi barát visszatérése rávilágíthat arra, hogy mennyit fejlődtünk azóta, mióta először ismertük meg. Lehetőségünk van megérteni, hogy miért alakultak úgy a dolgok, ahogy, és tanulni a megtörtént eseményekből.

Mások ezeket olvassák

Karmikus adósságok törlesztése

Az is előfordulhat, hogy valaki a múltadból azért jön vissza, hogy karmikus adósságot törlesszünk vele szemben, vagy ő velünk. Ezek a találkozások gyakran tanulási leckékkel járnak: kipróbálhatjuk önmagunkat megint olyan helyzetekben, amelyek hiányérzetet hagytak korábban. A karmikus visszatérések során érdemes figyelnünk arra, hogyan reagálunk ezekre a személyekre és szituációkra, hogyan változott a hozzáállásunk, és milyen érzelmi állapotba kerültünk általuk.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ezért nem vettem fel a férjem vezetéknevét

Ezért nem vettem fel a férjem vezetéknevét
Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció

Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció
Így szedd össze magad és kapd össze az életed: a legjobb tippek az Internet népe szerint

Így szedd össze magad és kapd össze az életed: a legjobb tippek az Internet népe szerint
7 film a ‘80-as évekből, amit ma is megéri megnézni

7 film a ‘80-as évekből, amit ma is megéri megnézni
Mekkora a te intim tered? A személyes terünk határai

Mekkora a te intim tered? A személyes terünk határai
Utólag minden értelmet nyer, avagy így formálják életünket a véletlenek

Utólag minden értelmet nyer, avagy így formálják életünket a véletlenek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK