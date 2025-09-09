„Beszólt nekem, majd nekiment az oszlopnak” – 10 vicces sztori arról, hogy „rossz tett helyébe rosszat várj”

Jó tett helyébe jót várj, rossz tett helyébe pedig… rosszat.
1/10 Esés
Láttam a bankban, ahogy egy várakozó hölgy gyereke kiönt a földre vagy fél üvegnyi üdítőt. Nagyon szép volt a lobbi, az lett volna a minimum, hogy jelzi a biztonsági őrnek, ha már ő maga nem volt hajlandó feltörölni, de nem csinált semmit. Sőt, még ő nézett rám flegmán, amikor látta, hogy végignéztem az egészet. Amikor az ő sorszáma került sorra, anyuka olyan sietősen indult az ügyintéző felé, hogy szépen elcsúszott a narancslé-tócsán. Amikor láttam, hogy cirkuszolni akar, higgadtan közöltem a biztonsági őrrel, hogy a gyerek locsolt, ha a nő szívózik, csak nézzék vissza a kamerán.
2/10 Aki másnak vermet ás
Reggelente futni szoktam a parkban és egy atletikus lánnyal van köztünk egy kis versengés. Általában én szoktam győzni, de azon a reggelen kielőzött a gyepen és amikor elment mellettem, odaszólt, hogy „Puding vagy, kisanyám!” Majd ebben a pillanatban belelépett egy gödörbe és kifordult a bokája. Hazatámogattam, de vigyorogtam, miközben ő fájdalmasan nyögdécselt (tudom, nem szép dolog tőlem, de valahogy jól esett...).
A kis unokahúgommal álltunk sorban a hullámvasúthoz, amikor bevágott elénk egy csapat hangos fiatal. Nem akartam a kislány előtt balhézni velük, ezért nem szóltam semmit. Amikor sorra kerültek és nagy lelkesen a helyükre, a kezelő odajött és közölte velük, hogy mivel bevágtak a sor elé, most szépen visszatakarodhatnak a végére.