Kapcsolati dark mode: tabuk, titkolt szokások, amiket mindenki csinál

Mindig ejtünk apróbb hazugságokat
Sokan úgy gondolják, hogy a párkapcsolatok építőköve az őszinteség. Ennek ellenére, kisebb hazugságok mégis jelen vannak majdnem minden kapcsolatban. Ezek a „jóindulatú” füllentések gyakran a társunk érzéseinek védelme érdekében történnek.
Egyesek például elhallgatják valódi véleményüket egy új ruhadarabról, csupán azért, hogy elkerüljék a konfliktust. Mások talán azt mondják, hogy minden rendben van, amikor valójában valami bántja őket. Bár ezeket az apróbb hazugságokat általában ártalmatlannak tekintjük, hosszan tartóan torzíthatják a kommunikációt, és képesek aláásni a kölcsönös bizalmat.
