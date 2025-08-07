Kapcsolati dark mode: tabuk, titkolt szokások, amiket mindenki csinál

Kapcsolati dark mode: tabuk, titkolt szokások, amiket mindenki csinál
O. Zselyke
Írta 2025.08.07.

A párkapcsolatok világában számos olyan, titkolt vagy kevésbé bevallott szokás létezik, amelyről nem szívesen beszélünk, leginkább a 'dark mode'-ban működnek ezek a viselkedések. Habár ezek a titkok néha bűntudatot kelthetnek, fontos megérteni, hogy a legtöbb ember valamilyen formában ugyanúgy tapasztalja őket.

Mindig ejtünk apróbb hazugságokat

Sokan úgy gondolják, hogy a párkapcsolatok építőköve az őszinteség. Ennek ellenére, kisebb hazugságok mégis jelen vannak majdnem minden kapcsolatban. Ezek a „jóindulatú” füllentések gyakran a társunk érzéseinek védelme érdekében történnek.

Egyesek például elhallgatják valódi véleményüket egy új ruhadarabról, csupán azért, hogy elkerüljék a konfliktust. Mások talán azt mondják, hogy minden rendben van, amikor valójában valami bántja őket. Bár ezeket az apróbb hazugságokat általában ártalmatlannak tekintjük, hosszan tartóan torzíthatják a kommunikációt, és képesek aláásni a kölcsönös bizalmat.

