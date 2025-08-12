Innen tudod, hogy a jelenlegi kapcsolatod csak leszívja az energiádat – 3 intő jel

Állandó fáradtság és kimerültség
Amikor ezt tapasztalod, fontos, hogy magadba nézz, és elgondolkozz azon, hogy valóban a külső tényezők okozzák-e a fáradtságod, mint például a munka vagy személyes problémák, vagy a kapcsolatod az, ami ténylegesen megterhel. Ha a kapcsolatod folyamatos stresszforrás, az idővel elkezd megmutatkozni a fizikai állapotodon is.
Egyirányú energiaáramlás
Az egészséges párkapcsolat egyik sarokköve az egyensúly, ahol mindkét fél hozzájárul a közös boldogsághoz és támogatja a másikat. Azonban egy mérgező kapcsolatban gyakran előfordul, hogy az egyik fél folyamatosan befektet energiát, míg a másik ezt csak kiszipolyozza anélkül, hogy visszaadna valamit. Ez nemcsak érzelmileg, de fizikailag is kimerítő lehet, hiszen az egyik oldalról csak a folyamatos önfeláldozás és energiaáramlás érzékelhető.
Ha azt látod, hogy rendszeresen te vagy az, aki kompromisszumokkal, odaadással vagy éppen segítséggel próbálja megmenteni a napot, miközben a másik fél csak elvárásokat támaszt veled szemben, az intő jel lehet, hogy a kapcsolat egyensúlya felborult és ártalmas irányba halad.