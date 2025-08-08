Furcsa, de nagyon megnő a motivációd, ha feladatlistát pipálsz és jutalmazod magad

A mindennapi teendők néha túlterhelőek lehetnek, és gyakran előfordulhat, hogy csak szerény lelkesedéssel vágunk neki a feladatainknak. Ilyenkor jön képbe a jutalmazó feladatlista, ami egy meglepően egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy saját magaddal összekacsints és motiváld magad a kihívások leküzdésére.

Mi az a jutalmazó feladatlista?

A jutalmazó feladatlisták lényege, hogy minden teljesített feladat után önjutalmazásban részesülsz. Az ötlet mögött meghúzódó pszichológia egyszerű: a kis jutalmak kellemes érzése az agyban örömérzetet kelt, aminek hatására nagyobb kedvvel vágsz neki a következő feladatnak.

Ez a technika különösen jól működik akkor, ha hajlamos vagy halogatásra, vagy ha a feladatok túlságosan monotonak vagy nehezek számodra. A lista azonnali pozitív visszacsatolást ad, ami segíthet fenntartani az elköteleződést hosszú távon is.