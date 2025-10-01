Jön a Verity film – Dakota Johnson és Anne Hathaway kelti életre Colleen Hoover újabb bestsellerét

Nyul Debóra
Írta 2025.10.01.

Colleen Hoover újabb regénye, a Verity kerül adaptálásra, amely egy hátborzongató thriller. Nézzük, mi mindent tudunk eddig a készülő filmről!

Colleen Hoover neve ma már nemcsak a könyvespolcokon cseng ismerősen: a világ egyik legsikeresebb írónője sorra hódítja meg a filmvásznat is. Az It Ends With Us – Velünk véget ér után most újabb regénye, a Verity kerül adaptálásra. Ezúttal egy hátborzongató thrillerrel állunk szemben, amelynek középpontjában sötét titkok, pszichológiai játszmák és mélyen eltemetett igazságok állnak. Nézzük, mi mindent tudunk eddig a készülő filmről!

Mikor érkezik a Verity a mozikba?

A Deadline értesülései szerint a film premierjét eredetileg 2026 tavaszára, május 15-re tűzték ki, de a végleges bemutató dátum 2026. október 2. lett. A változtatás mögött valószínűleg tudatos stratégia áll: az őszi időszakban gyakran debütálnak pszichothrillerek és feszültséggel teli drámák, hiszen ilyenkor a mozilátogatók általában nyitottabbak az érzelmileg intenzív, sötétebb tónusú filmekre.

