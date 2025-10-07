Jobban esett ez a balatoni hétvége, mint egy európai kiruccanás – el is mondom, miért

A Balaton sokáig a pihenés és a nyaralás szinonimája volt számomra. Most már abban hiszek, hogy néha nem az új élmények a legmaradandóbbak, hanem azok, amik ismerősen ölelnek körül.

Ha valaki néhány évvel ezelőtt megkérdezi, mit választanék egy szabad hétvégére: egy gyors, izgalmas külföldi városnézést vagy egy belföldi utat a Balatonhoz, gondolkodás nélkül az előbbit mondtam volna.

Felnőttként hirtelen kitágul a világ: egy kattintással lecsaphatunk olcsó repjegyekre, szállások sokaságára, és már indulhatunk is olyan, a turisták körében méltán népszerű városokba, mint Párizs, Bécs, Barcelona vagy éppen Róma.

Az utazás élménye, a kultúra, a nyelvi sokszínűség, az új ízek és benyomások mind vonzóvá teszik Európát, és ez így is van rendjén. De az elmúlt években valami megváltozott bennem – vagy inkább visszatért, és legutóbb, szeptember végén, egy teljesen spontán balatoni hétvégénél nem is kívánhattam volna jobbat.

Gyerekkorom kiruccanós emlékei jelentős részben a Balaton partján születtek. Nem csak nyaranta jártunk le: voltak kirándulások késő ősszel, séták a tél végi ködben, tavaszi hétvégék, amikor még alig kezdődött el a szezon.

A magyar tenger sokáig a pihenés, a nyaralás, a máshol lét szinonimája volt számomra. Aztán, ahogy teltek az évek, ezeket az emlékeket felváltották a külföldi úti célok. De érdekes módon, minél többet utaztam külföldre, annál inkább kezdtem értékelni azt is, ami itthon van, beleértve a Balatont.

A spontaneitás varázsa

Az idei szeptember végi hétvége apukám születésnapja köré szerveződött, de nem terveztük túl. Csak annyit beszéltünk meg, hogy „menjünk le valamerre a Balatonhoz”. Nem volt szoros menetrend, semmiféle elvárás. Azt hiszem, ez volt a kulcs.

Útközben dőlt el, merre is indulunk pontosan, hol állunk meg, mit nézünk meg. A spontaneitás felszabadító érzése egyfajta belső nyugalmat hozott – nem kellett városnézési pontokat kipipálni, múzeumi nyitvatartásokat figyelni, sem a tömegközlekedési útvonalakat böngészni. Csak mentünk, amerre jól esett.

